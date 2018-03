Overname van bank Lehman op handen

Rotterdam. De Korean Development Bank (KDB) is in gesprek over het vormen van een consortium om een deel van de door de kredietcrisis getroffen Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers over te nemen. Dat heeft het hoofd van de Koreaanse Ontwikkelingsbank, Min Euoo-sung, gezegd. Lehman ligt al maanden onder vuur en wordt genoemd als het volgende grote slachtoffer van de kredietcrisis. Min zei dat er gesprekken gaande zijn ”om een consortium te vormen met private banken, omdat we geloven dat het wenselijker is om Lehman gezamenlijk over te nemen dan alleen”. Volgens Min is het lastig in te schatten wanneer de gesprekken tot concrete stappen leiden.