Overige films

Legally Blonde 2: Red, White & Blond (Charles Herman-Wurmfeld, 2003, VS). Vervolgfilm met nog meer leuke ongein over echte blondjes die niet dom zijn. Dit keer zet Elle (Reese Witherspoon) koers naar Washington. Voor haar spiegel kiest ze de juiste kleren: Nee, te Hillary. Nee, te Monica. Om uiteindelijk als een moderne Jackie Kennedy de trappen van Capitol Hill te bestijgen. RTL5, 20.30-22.15u.

Overboard (Garry Marshall, 1987, VS). Moralistisch romantische komedie met Goldie Hawn als gefortuneerd leeghoofdje en Kurt Russell als wraakzuchtige timmerman. RTL5, 22.15-0.25u.

The Lost Moment (Martin Gabel, 1947, VS). Uitgever Robert Cummings gaat incognito in Venetië op zoek naar de liefdesbrieven die een dichter ooit schreef aan de thans hoogbejaarde Agnes Moorehead. Broeierige raadsels. Morgen, BBC2, 11.35-13.00u., zw.