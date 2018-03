Vandaag in het nieuws

John McCain’s running mate Sarah Palin spreekt op de Republikeinse conventie Overhandiging van het advies van de Deltacommissie over de stijgende zeespiegel aan het kabinet Presentatie Canon van de Geschiedenis van Amsterdam

Cd van de Week

De muziek van Friendly Fires is minder ernstig dan de groepsnaam doet vermoeden. Op hun titelloze debuut-cd combineert het Britse trio een straf ritme met instrumentaties van allerlei herkomst, met opgewonden dancepop als resultaat.

Beluister de hele cd op nrcnext.nl

De nieuwste films...

Wie van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu hetzelfde verwacht als van zijn 4 maanden, 3 weken en 2 dagen, komt bij Occident bedrogen uit. Maar dat wil niet zeggen dat Mungiu’s speelfilm teleurstelt.

...en de beste boeken

Niets is wat het is in Moord op de boodschappenjongens, het debuut van Perihan Magden. De roman zit vol gezichtsbedrog en valse schijn. Gangbare beelden worden gemanipuleerd, dialogen hebben een dubbele bodem.

Lees meer op nrcnext.nl/uitenthuis