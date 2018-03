Ook in Assam veel daklozen na moesson

Patna. De overstromingen in India, die in de laatste twee weken ruim twee miljoen mensen uit hun huizen hebben verdreven, zijn uitgebreid naar de deelstaat Assam. Daar is de Brahmaputra buiten zijn oevers getreden, waardoor nog eens honderdduizenden hebben moeten vertrekken. In Bihar, de zwaarst getroffen deelstaat, verblijven circa 250.000 mensen in opvangkampen van de overheid. De overstromingen in Bihar begonnen twee weken geleden toen een dam in de rivier de Kosi in Nepal bezweek onder de waterdruk en de rivier buiten zijn oevers trad.