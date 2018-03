Ontevreden? Begin zelf een school!

Frum van Egmond had net haar derde kind gekregen toen ze het idee kreeg om zelf een school te beginnen. „Op de scholen die ik kende waren alle vakdocenten wegbezuinigd en waren leraren overbelast, wat vooral voor de creatieve vakken gevolgen had.” Het zou zo leuk zijn, dacht ze, om een school te hebben waar groep één al Engels kon krijgen en sociale vaardigheidsles.

Dat was zes jaar geleden. Nu is De Noordwijkse School een succes. Vorige week begonnen tweehonderd kinderen in zeven groepen. Er is een wachtlijst van honderd kinderen, voor alle groepen. Kleuters kunnen niet eens meer op de lijst worden bijgeschreven.

De Noordwijkse School is niet het enige particuliere initiatief dat de afgelopen jaren is opgezet. Het aantal startende basisscholen – vaak door ouders opgezet – neemt toe. „Deze maand zijn er alleen al in onze ledenkring weer acht nieuwe scholen begonnen”, zegt adviseur Jan Looise van de VBS, de Verenigde bijzondere scholen voor onderwijs op algemene grondslag. Vorig schooljaar begeleidde de VBS er al vijf bij de stichtingsprocedure. Het zijn allemaal „vernieuwende” scholen, zegt Looise – scholen met rijksbekostiging die zich onderscheiden op pedagogisch vlak.

Verschil met de onlangs gestarte particuliere school Florencius in Bussum is dat de scholen die VBS begeleidt, zoals De Noordwijkse School, overheidssubsidie ontvangen. Florencius vraagt per leerling 12.500 euro per jaar aan ouders om het onderwijs te bekostigen.

De belangrijkste motieven om zelf een school op te richten, blijkt uit onderzoek van begin 2008 van beleidsonderzoeksbureau Regioplan, zijn om een alternatief te bieden voor het bekostigde onderwijs. Dat gaat om het onderwijsconcept, kleinschaligheid, extra zorg. Een andere reden is het bedienen van een specifieke groep leerlingen – levensbeschouwelijk, kinderen met leerproblemen, uitvallers uit het reguliere onderwijs.

Hoewel er een toenemende vraag is naar ‘andere’ scholen, is het nog maar de vraag of deze initiatieven kunnen overleven.

De Noordwijkse School heeft geluk gehad. Na een opstartfase en subsidieaanvraag van ruim twee jaar kon de school in augustus 2006 de deuren openen voor 70 leerlingen. De school is erkend door de onderwijsinspectie en het ministerie heeft subsidie toegekend; daarnaast heeft de gemeente Noordwijk geholpen met huisvesting. Het is geen particuliere school geworden, maar ouders moeten wel duizend euro per jaar betalen.

Toch slagen lang niet alle initiatieven, weet Krista Jonkers uit eigen ervaring. „Het is verschrikkelijk moeilijk om een privéschool te beginnen.” Ze was in 1999 mede-initiatiefneemster van basisschool De Zonnedans in Noordbroek, provincie Groningen. In juli 2001 werd de school weer opgeheven.

De Zonnedans was een school die aan alle officiële eisen wilde voldoen. De onderwijsinspectie was positief, zegt Jonkers, maar „de bestaande orde, en zeker de overheid, die willen geen particuliere scholen”.

De school in Noordbroek kreeg „geen cent” van de overheid. „Wij zeiden: die kinderen zijn bij ons gedetacheerd. Wij nemen het pakketje met geld mee van hun oude basisschool en dan is iedereen blij. Maar de gemeente was bang voor het Rijk. Als wij nu subsidie geven, zeiden ze, komt het Rijk die later terugvorderen.”

De uiteindelijke reden om te stoppen was financieel. De Zonnedans vroeg 500 gulden per maand aan de ouders. „Daar moesten we de onderwijzeressen van bekostigen, het pand, de lesmaterialen. Van dat geld bleken we het loon te kunnen betalen, dat was het wel. Als we een uitje naar een museum wilden plannen, moesten de ouders zelf voor het vervoer zorgen. Dat geld was er niet.” Toch vindt Jonkers niet dat de school in Noordbroek is mislukt. „Onze bedoeling was niet een school te laten draaien tot in de eeuwigheid. Onze bedoeling was: laten zien dat het kan. Dát hebben we gedaan.”

De Zonnedans ging ten onder, maar nieuwe initiatieven blijven ontstaan. Rozemarijn Brons, directeur van de Matrijsschool in Hillegom, begon haar school eind 2004 met drie kinderen in het voormalige gebouw van een peuterspeelzaal.

De Matrijsschool heeft nu zeven kinderen, onder wie de zoon van Brons. Brons is een sinoloog die zich liet omscholen met een pabo-opleiding. Bij aanvang was het nooit de bedoeling geweest om het zo kleinschalig te houden. Brons: „We wilden, en dat willen we nog steeds, een grotere school worden, van 200 à 300 leerlingen. En bij voorkeur gesubsidieerd. Het was geen bewuste keuze om het particulier te doen.” Zij is de enige fulltime onderwijzeres. Verder zijn er vakdocenten voor dans, tekenen en handvaardigheid. Daarmee is het onderwijs bijna individueel, erkent Brons. „Je kunt het qua grootte vergelijken met een ouderwetse dorpsschool.”

De Matrijsschool is goedgekeurd door de onderwijsinspectie, maar de gemeente Hillegom wees de aanvraag af om een reguliere school te worden. Het is zeldzaam, zegt Brons, dat een particulier initiatief het redt tot reguliere school. „Het heeft met demografie te maken. Op grond van de verwachte bevolkingsgroei in de gemeente moet je kunnen aantonen dat er ruimte is voor een bijzondere school. Er mag niet al een algemeen bijzondere school zijn in de gemeente.”

Brons wil liever niet het bedrag noemen dat ouders moeten betalen voor haar school. „Het is te vergelijken met het geld dat je kwijt bent aan een crèche. Wel betaalbaar, maar veel geld in vergelijking met de paar tientjes die ouders betalen op een gewone school.” De hoge bijdrage is „een hobbel”, zegt Brons. „Wat dat betreft kan een nieuw onderwijsinitiatief als Florencius voor een trendbreuk zorgen.”