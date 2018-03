Onleuke Myers

Een maand geleden kwam het Adam Sandler-vehikel You Don`t Mess with the Zohan uit in Nederland. Toen leek dat een treurig dieptepunt in de geschiedenis van de Amerikaanse komedie. Dat het altijd erger kan, bewijst The Love Guru, waarin Mike Myers (van de wel leuke Austin Powers-films) een Indiase goeroe speelt die een ijshockeyster weer in zijn potentie moet laten geloven, zowel op het ijs als in bed. Met nog meer povere penisgrappen per minuut dan Sandler aandurfde.