Onder McCain geen fantasieloze polarisatie

De tribunes zitten de eerste avond hooguit voor driekwart vol. Het olifantje, het trotse partijsymbool, heeft bij de aankleding van de vergaderzaal niet eens een plaats toegekend gekregen. En op het podium staat op prime time een Democraat – Joe Lieberman, de running mate van Al Gore in 2000.

Het is een ongebruikelijke conventie voor de Republikeinen, en aan alles is te merken dat de partijdiscipelen er moeite mee hebben. De Grand Ol’ Party is na acht jaar George W. Bush zo impopulair dat presidentskandidaat John McCain bij voorkeur verzwijgt dat hij tot de rangen van de partij behoort.

In plaats daarvan, wordt ‘s avonds duidelijk, probeert McCain de massale aandacht voor de conventie uit te buiten door de nadruk te leggen op zijn militaire verleden (de krijgsgevangene die zich liet martelen om collega’s en land te beschermen) en zijn onafhankelijke imago in Washington. Een man die het land belangrijker vindt dan zichzelf – of zijn partij.

Het vergt een tegennatuurlijk samenspel van de partij met haar nieuwe leider. Uitgerekend op de conventie is het kleine groepje Amerikanen dat president Bush nog altijd steunt, sterk vertegenwoordigd. Spontaan onderbreekt de zaal het programma als via een scherm de binnenkomst van ex-president George H.W. Bush (1989-1993) wordt geregistreerd. Staande ovatie. En de zaal is niet minder ontroerd als zoon George W. via een straalverbinding een kort praatje mag houden, net genoeg om zijn vertrouwen in McCain uit te spreken.

„Hij is nog steeds mijn president”, zegt Hugh Cort, een psychiater uit Alabama. Groot was zijn leiderschap in de strijd tegen terreur, zei Cort, en geniepig de wijze waarop het land hem de rug toekeerde. „Wat een onrecht.”

Fred Thompson, de acteur (Law & Order) en ex-senator die dit jaar zelf een vergeefse gooi deed naar de Republikeinse nominatie, mag de pijn verzachten door Barack Obama aan te vallen op zijn onervarenheid. Dat valt goed. Maar als daarna Joe Lieberman aan het woord komt, hebben diverse conventiegangers opnieuw last van conflicterende emoties.

In de wandelgangen wordt aangenomen dat Lieberman, bevriend met McCain, de eerste keuze voor het vicepresidentschap was. Voor de Republikeinse basis, vervlochten met de strijd tegen het recht op abortus, het bewijs van McCains onbevattelijke principeloosheid.

Lieberman, zegt Andrew Pacheo, advocaat uit Arizona, is een moedige medestander in de oorlog tegen terreur. Maar zijn andere standpunten – klimaatverandering, belastingen, abortus – zijn onverkwikkelijk. „Veel te progressief, gevaarlijk gewoon.”

Dat McCain door het interne verzet tegen Lieberman uitkwam bij de sociaal-conservatieve Sarah Palin wordt op de conventie als het beste nieuws van de laatste maanden beschouwd. „McCain is altijd een beetje slordig met de conservatieve agenda omgegaan”, zegt Cort. „Sarah zal ons dat niet aandoen.”

Intussen stapelen de aanwijzingen zich op dat McCain de kandidaat amper liet onderzoeken voordat hij haar de baan aanbood. De Washington Post meldt vandaag dat Palin pas vorige week woensdag het eerste gesprek met McCains onderzoekers had, twee dagen voordat ze werd gepresenteerd. Palin zou vanavond de conventie toespreken, al had McCains team dat vanochtend niet formeel bevestigd.

Maar de keuze voor Palin maskeert een probleem waar de Republikeinen tegenaan lopen mocht McCain in november winnen, zo blijkt ‘s middags op een amper bezocht debat in Minneapolis. Daar treedt senator Jon Kyl op, de tweede man in de hiërarchie van de Republikeinen in de Senaat en, ook afkomstig uit Arizona, al jaren een vertrouweling van McCain.

Zonder omhaal beaamt Kyl dat zijn partij in november „geen enkele kans” heeft de meerderheid in het Huis en Senaat te heroveren. Hij gaat uit van extra verliezen.

Tegelijk zou president McCain er niet bang voor zijn zaken te doen met Democraten. „We kennen John”, smaalt Kyl. „Hij heeft het altijd interessanter gevonden met Democraten te werken dan met zijn eigen partij.”

De compromisloze cultuur die Bush en zijn strateeg Rove vestigden zal onder McCain kortom ten dode zijn opgeschreven. De fantasieloze polarisatie verandert in een zakelijke cultuur waarin compromissen niet langer worden verafschuwd, zegt Kyl. „Beide partijen – zeker ook de mijne – zouden enorm moeten wennen.”

Dat laatste blijkt eens temeer als Hugh Cort ‘s avonds van Kyls voorspelling hoort. Akkoordjes sluiten met types als Lieberman lijkt hem het slechtste idee. „Dan gaan alle principes helemaal naar de maan, dan houden we geen kiezer over.”