Londen. De Britse economie staat op het punt in recessie te raken. Met die voorspelling kwam de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gisteren. Volgens de OESO zal de krimp in het derde kwartaal 0,3 procent bedragen en in de laatste drie maanden van dit jaar 0,4 procent.