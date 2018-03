Noodtoestand in Thailand na dode Bangkok. De Thaise premier Sundaravej riep gisteren de noodtoestand uit na de gewelddadige bezetting van overheidsgebouwen in Bangkok. Aanleiding zijn gevechten gisternacht, waarbij een dode en ruim veertig gewonden (waaronder de man op de foto) vielen. Volgens tegenstanders stort de premier het land „in kokend water”. Foto Reuters pagina 7 An injured government supporter struggles with an anti-government demonstrator after he was attacked several blocks from the Government House in Bangkok early morning September 2, 2008. At least one person was killed and 34 hurt, four critically, in clashes on Tuesday between pro- and anti-government demonstrators in Bangkok, a Thai health ministry official said. REUTERS/Kerek Wongsa (THAILAND)

