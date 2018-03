Na een kwartier weet ik het

Ze lopen overal rond op universiteiten, anoniem. Bestuursleden van studentenverenigingen houden ze nauwlettend in de gaten. Ze zitten in collegezalen en bekijken daar wie de intelligente vragen stellen. Pas je niet in dit profiel dan hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn. Maar als je de ambitie hebt om na je studie heel smooth in een baan te rollen bij een groot bedrijf, wil je je misschien wel slim opstellen binnen je opleiding. Je komt in het vizier van een recruiter wanneer je net even iets beter, actiever, socialer en slimmer bent dan je medestudent.

Studentrecruiters (ook wel talentscouts genoemd) zijn studenten die binnen hun kennissenkring speuren naar veelbelovende twintigers. Dat doen ze voor wervingsbureaus zoals YER, Van Beuningen & Partners en Ebbinge & Company. Deze bedrijven hebben – verdeeld over veertien universiteitssteden – honderden recruiters rondlopen. Door studenten in hun eigen omgeving op profielen te laten zoeken en de recruiters te betalen voor de aangeleverde contactgegevens, komen de wervingsbureaus al met talentvolle studenten in contact voor ze met hun studie klaar zijn. Zo kunnen zij hen begeleiden naar een eerste baan bij hun klanten: de eerdergenoemde grote bedrijven.

De recruiters zelf worden doorgaans gekozen door hun voorganger. Hij of zij draagt nieuwe namen aan zodra het einde van de bijbaan in zicht komt. Ze krijgen een vergoeding per geleverd cv, bij inschrijving van ‘het talent’ bij het wervingsbureau en ook nog wanneer het wervingsbureau de door hen gespotte persoon aan een baan helpt. Vaak leggen de studentrecruiters een bestandje aan met namen van mensen die ze in de gaten houden, of willen aanspreken. Het werk kost ze hooguit een paar uur per week.

Best gek om iemands cijfers te vragen Maarten van der Kwaak (24) studeert Economie en Recht in Groningen en recruiter voor Ebbinge & Company op de faculteit, studentenvereniging Vindicat en de Juridische Faculteitsvereniging. Hoe herken jij talent? „Het is belangrijk dat je intelligent bent. Sommige studenten komen bijvoorbeeld heel goed over tijdens colleges. Zij denken verder dan de stof. Dat valt me dan op. Activiteiten naast de studie of buitenlandervaring. Op die manier steekt iemand er bovenuit.” Wanneer is een kandidaat voor jou interessant? „De studierichting is in de eerste plaats relevant. Goeie bèta’s zijn momenteel heel aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Al zitten die niet echt in mijn directe omgeving. Ebbinge werkt vooral voor bedrijven in de commerciële sector. Als een medestudent later naar de rijksoverheid, de Verenigde Naties, of de NAVO wil, kan ik weinig voor die persoon doen.” Hoe gaat het verder in z’n werk? „Ik spreek de studenten waarvan ik denk – of heb gehoord – dat ze goed zijn en vraag of ze interesse hebben in een gesprek. Zo ja, dan neem ik een interview af en vul een vragenlijst in. Zelf moeten ze ook een uitgebreide vragenlijst invullen, zodat wij een goed beeld krijgen van hoe de student zichzelf ziet, maar ook over hoe hij of zij overkomt.” Wat zit er in voor de student? „Eenmaal in het bestand, kun je mensen van ons wervingsbureau vragen stellen die je een eventuele toekomstige werkgever liever niet direct stelt. Het wervingsbureau organiseert trainingen, kennismakingen bij bedrijven en als je wilt krijg je carrièreadvies. Het is trouwens geen verplichting om uiteindelijk via ons te solliciteren.” En wat zit er in voor jou? „Een financiële vergoeding voor de studenten die ik heb aangeleverd, maar daar word je niet rijk van. Waardevol is dat ik veel leer over de arbeidsmarkt en dat mijn mensenkennis toeneemt. Het lukt me nu binnen een kwartier te doorgronden hoe iemand in elkaar steekt. Terwijl het recruiten me niet direct zo natuurlijk afging. Het is best gek om op iemand af te stappen en te vragen naar cijfers en zo, zeker als je zelf ook nog maar tweedejaarsstudent bent. Inmiddels loopt het prima. De richtlijn is het recruiteren van één student per maand. Daar kom ik makkelijk aan.”

Er loopt ontzettend veel talent rond Faraz Karamati (25) is student Technische Bestuurskunde en Management in Delft. Hij draagt studenten aan bij YER voor technische management traineeships, strategy consultancy en investment banking. Wie zoek je precies? „De topmensen van de universiteit. Ik kijk naar cijferlijsten, ook van de middelbare school. Voor exacte vakken moet iemand – ook in die tijd – al minimaal een 7,5 hebben gehaald. Je mag niet te lang over je universitaire studie doen en als dat wel gebeurt, moet je dat kunnen verantwoorden met commissie- en bestuurswerk.” En verder? „Lid zijn van een vereniging is een noodzaak. Dat mag ook een sport- of studievereniging zijn. Het gaat erom dat je in club- of teamverband werkt en daarmee bewijst dat je sociaal bent. Een jaartje senaat (bestuur van het studentencorps, red.) is een absolute pre. En ik vind dat je buitenlandervaring moet hebben om je interesse in andere culturen te tonen.” Dan blijven er twee studenten over? „Sinds ik dit werk doe is het me juist opgevallen dat er zoveel goede mensen zijn. Ik dacht dat ik zo’n beetje de beste was, maar laatst heb ik een vriendje aangedragen die op de middelbare school slaagde met vier tienen, z’n mastercijfers waren uitsluitend negens en hij heeft ook een jaar bestuur gedaan. Dan is het ook nog eens zó’n brede vent. Op het eerste gezicht zou hij net zo goed portier kunnen zijn.” Wat probeer je te zeggen? „Dat door dit werk mijn beeld over medestudenten verandert. Het verbaast me hoeveel talent er rondloopt.” Kan dat talent zich ook bij jou melden? „In principe wel. Stel dat iemand via via hoort dat ik recruiter ben en een gesprek wil dan zou ik niet weigeren, maar heeft die persoon wel een hoop te bewijzen. YER heeft zijn eisen en ik ook. In principe maak ik de inschatting of ik met iemand wil praten, niet andersom.” Het zijn dus alleen vrienden en kennissen die een kans maken? „Meestal, maar dat is helemaal niet slecht. YER heeft zijn recruiters verdeeld over allerlei steden, studies en verenigingen. Als iedereen mensen uit z’n eigen vriendengroep aandraagt, is het geheel redelijk gedekt.”