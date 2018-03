Muller moet tegen Federer ook van Muller winnen

Wellicht de belangrijkste dag in de carrière van Gilles Muller is 30 augustus 2005. Op die dag versloeg de tennisser uit Luxemburg publiekslieveling Andy Roddick in de eerste ronde van de US Open. „Met desastreuze gevolgen”, zo vertelde hij eerder dit jaar op een toernooi in Miami. „Overal waar ik kwam werd ik voorgesteld als de man die Andy Roddick had verslagen. Ik moest mij continu bewijzen. De druk was enorm.”

Drie jaar na zijn sensationele zege in New York etaleert Muller de klasse die Roddick destijds tot wanhoop dreef. Op dezelfde plek als toen bereikte de Luxemburgse qualifier gisteren de laatste acht van het grandslamtoernooi na een spannende viersetter tegen topper Nicolai Davidenko: 6-4, 4-6, 6-3 en 7-6. In de kwartfinale komt Muller (25) uit tegen viervoudig titelverdediger Roger Federer, die gisteren tegen de Rus Igor Andrejev niet de vorm demonstreerde die voor prolongatie nodig is.

Muller, de nummer 130 van de wereld, is de laagstgerangschikte speler sinds elf jaar die de laatste acht van de US Open bereikt. Nooit eerder reikte een tennisser uit Luxemburg zo ver op een grandslamtoernooi. „De telefoonlijnen met Luxemburg liggen plat”, hield een journalist Muller gisteren na zijn overwinning op Davidenko voor. „Daar trap ik niet in”, zei de tennisser die na zijn zege op Roddick de hele nacht had liggen sms’en. „Door die slapeloze nacht vloog ik destijds meteen uit het toernooi. Dat overkomt mij niet nog een keer.”

Muller, die in New York opvalt met zijn ijzersterke service en ouderwets serve-volleyspel, speelt tennis sinds zijn vijfde. Zijn omgeving verklaarde hem aanvankelijk voor gek dat hij proftennisser wilde worden. Maar Muller zette door en doorliep de tennisacademie van Bob Brett in Parijs en die van voormalig topspeelster Arantxa Sanchez in Barcelona.

Zijn vader, een postbode, stond erop dat Muller eerst zijn middelbare school afmaakte in Luxemburg. Maar desondanks wist hij in 2001 het juniorentoernooi van de US Open te winnen en was hij datzelfde jaar verliezend finalist op Wimbledon. Aan het eind van 2001 voerde Muller de juniorenranglijst aan.

Zijn overwinning op Roddick was niet de enige die tennisliefhebbers maandenlang bezighield. Zo versloeg Muller de Amerikaanse tennisgrootheid Andre Agassi vier jaar geleden in de halve finale van ‘Washington’ en was hij Rafael Nadal een jaar later de baas in de tweede ronde van Wimbledon. Door die overwinningen klom Muller in 2005 op naar plaats 59 van de wereld ranglijst – zijn beste prestatie tot nu toe. En het leverde hem onder collega’s het predicaat reuzendoder op. Als hij morgen de voormalig nummer één van de wereld weet te bedwingen, overwint hij vooral zichzelf.

Kenners hebben Muller wel eens vergeleken met Goran Ivanisevic, de excentrieke Kroaat die in 2001 Wimbledon op zijn naam schreef. Want ook Muller typeert zichzelf als een meervoudige persoonlijkheid, die briljante momenten met flagrante missers afwisselt. „Vandaag speelde de krankzinnige Muller”, zei de Luxemburger enkele jaren geleden na een kansloze nederlaag. „De kalme Muller kreeg nauwelijks de ruimte. Hij werd helemaal weggedrukt. Als de twee leren samenwerken, zal dat mijn prestaties ten goede komen.”

Het gezonde verstand lijkt inmiddels de boventoon te voeren bij de Luxemburger. Zo riep Muller vorig jaar de hulp in van coach Rodrigo Nascimiento en verhuisde hij naar het Amerikaanse Florida. „In mijn geboorteland hield ik het niet meer uit”, vertelde de tennisser voorafgaand aan de US Open. „Mensen zijn er zó negatief. Ze herinneren me continu aan mijn zege op Roddick. ‘Hoe kun je zo slecht presteren als je hém hebt verslagen’, vragen ze.” De Amerikaanse winnaarsmentaliteit bevalt Muller een stuk beter. „Hun geloof in eigen kunnen is aanstekelijk; het verklaart voor een groot deel waarom ik dit jaar richting top-100 ga.”

Dat hij die mijlpaal maandag bereikt, zal de tennissport in Luxemburg zeker goed doen. Het groothertogdom telt slechts een handvol tennisbanen en heeft naast Muller één andere profspeler voortgebracht: Mike Scheidweiler, de nummer 1.378 van de wereld.

„Natuurlijk is het leuk om als eerste Luxemburger in de vierde ronde van een grandslamtoernooi te staan”, zei Muller zondag na zijn overwinning op Spanjaard Nicolas Almagro. „Maar mijn doel is niet om records in Luxemburg te breken, of de beste tennisser van Luxemburg te zijn. Die fase heb ik hopelijk afgesloten.”