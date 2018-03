De Russische regering heeft tevreden gereageerd op de uitkomst van de Europese top in Brussel. President Medvedev noemde de Europese benadering gisteren „realistisch”, omdat een meerderheid van de EU de toenadering tot Rusland in principe zegt te willen voortzetten. Hij vond het wel „droevig” dat de EU „nog steeds niet begrijpt wat de motivatie van Moskou is geweest” om troepen Georgië in te sturen. (BBC)