Misvattingen Bolkestein over functioneren NAVO

Ten tweede: toen secretaris-generaal De Hoop Scheffer zei dat het NAVO-lidmaatschap van Georgië ”niet een zaak was van óf maar van wanneer”, vertolkte hij niet zijn persoonlijke opvatting of die van één bondgenoot. Het betrof een besluit genomen door de 26 regeringsleiders in april jl. tijdens de NAVO-top in Boekarest. Het is de specifieke en welkome taak van de secretaris-generaal om de besluiten van het bondgenootschap naar buiten te brengen.

De opvattingen van de heer Bolkestein over de uitbreiding van de NAVO zijn bekend: hij was en is tegen en als het aan hem had gelegen zouden miljoenen mensen in Polen, Hongarije, Tsjechië en de Baltische staten nu nog steeds in de kou staan en buiten de NAVO staan. Gelukkig is dat niet het geval en genieten zij de garantie van veiligheid en zekerheid die het NAVO-lidmaatschap hun biedt. Het is het recht van elke democratie in Europa om naar diezelfde garanties te streven.