Minder irritant dan hij leek

Bikkel Regie: Leo de Boer. In: acht bioscopen.

Hij mocht dan doodziek zijn, bij leven vond ik Bart een circusfreak met een akelig lachje. Een pionier misschien, maar van het soort schreeuwtelevisie dat me gestolen kan worden. Een beetje kleinzielig is dat wel, zo blijkt uit de documentaire Bikkel. De in 2002 overleden Bart de Graaff was een uniek fenomeen, een clowntje dat weigerde te huilen.

Leo de Boer, bekend van documentaires over de Russische ruimtevaart en Tsjetsjenië, reconstrueerde in Bikkel zijn leven. Hij zet de zaken dik aan, met tokkelende gitaren, tranen en peinzende wandelingen op het strand, toch resulteert dat in een sober en pijnlijk intiem portret. „Mensen zoals ik zitten in de ziektewet”, zegt Bart de Graaff in een postume voice-over. Als negenjarige belandde hij met zijn hoofd in de wielkast van een rijdende auto om daarna een bacterie op te lopen die zijn nieren verwoestte. Volgde een martelgang door ziekenhuizen die anderen elke levenslust zou ontnemen.

De Graaff overwon de misère door het podium op te stappen en zichzelf te overschreeuwen. Bikkel stipt Bart het mediafenomeen oppervlakkig aan: zijn obsessie met Kuifje, snelle auto's, verre reizen, manisch lol trappen. Leo de Boer beperkt zich liever tot de veel stillere binnenwereld: Bart die plaatjes kleurt tijdens het buikspoelen. Zijn intimi vertellen het verhaal: moeder Marianne, zijn prachtige zuster Mirjam, zijn vader, die na een nare scheiding de fles verkiest boven zijn gezin. En vriendin Valerie, in de ogen van moeder en zus een avonturierster „want Bart leek toch meer op E.T. dan op een knappe prins.” Een indruk die Valerie niet helemaal wegneemt. Het marcheert onvermijdelijk naar een in tranen gedrenkte finale. De kraaiende kobold is dan allang mens geworden.