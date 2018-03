McCain vindt vrouwen zo dom als een tampon

Uit John McCains keuze van Sarah Palin – de gouverneur van Alaska – als running mate blijkt hoe wanhopig hij de aandacht probeert af te leiden van het feit dat hij een rare oude vent is die alleen maar meer van hetzelfde te bieden heeft. Palin is een schaamteloos lokkertje voor de vrouwenstem. McCain denkt zeker dat wij met z’n allen zo dom zijn als een tampon.

Cool is Palin wel – ze ziet er aardig uit en ze is pittig en atletisch: een voormalige schoonheidskoningin die marathons loopt, jaagt, vist en elandburgers eet. En ze heeft ook nog eens vijf kinderen met aparte namen als Willow en Track, waaronder een zuigeling met het syndroom van Down. Alleen al de gedachte aan hoe haar dagelijks leven eruitziet, maakt me doodmoe. En als ze mijn buurvrouw was, zou ik waarschijnlijk erg op haar gesteld zijn.

Dit illustreert hoe diep het feminisme is doorgedrongen in de Amerikaanse cultuur: zelfs rechts-christelijke vrouwen die tegen abortus zijn, maken zich los van het oude, poeslief-onderdanige, in pastelkleurige pakjes gestoken stereotype. En als het leven een film was van Lifetime Television [een op vrouwen gerichte zender, red.], zou Palin, als McCain de pijp uit zou gaan, met vaste hand het land besturen. Meisjes kunnen alles, en ze kunnen er nog fantastisch uitzien ook!

Maar even serieus. Vicepresident? Na een baantje als burgemeester van Wasilla in Alaska, een plaats van nog geen achtduizend inwoners, en amper twee jaar als gouverneur van een staat met meer grizzlyberen dan mensen? Bij haar vergeleken heeft Barack Obama het curriculum vitae van Winston Churchill.

Dit zijn de feiten: Sarah Palin is een tegen het recht op abortus gekante, rechts-christelijke extremist. Zij is tegen abortus om welke reden ook, behalve om het leven van het meisje of de vrouw te redden. Geen uitzondering voor verkrachting, incest of de gezondheid van de vrouw. Geen uitzondering voor een meisje van tien, voor een vrouw wier foetus niet levensvatbaar is, voor een vrouw die rijp is voor zelfmoord – laat staan voor een vrouw die niet toe is aan het ouderschap, die op de vlucht is voor huiselijk geweld, die als alleenstaande moeder al aan het eind van haar krachten is. Zij wil meer dan een miljoen vrouwen en meisjes per jaar een kind laten baren tegen hun wil en gezonde verstand in.

Zij wil de grandioze vrijheid die de vrouwenbeweging met ontzaglijke moeite en inspanning voor haar heeft veroverd – de beweging waaraan zij het recht dankt om die marathons te lopen en Alaska te leiden – gebruiken om alle andere vrouwen van het land hun vrijheid af te nemen.

Dat McCain haar gekozen heeft, wil niet zeggen dat hij een maverick is – een eigenzinnige figuur – die christelijk rechts met een knipoog om de tuin leidt. Nee, het wil zeggen dat hij partij heeft gekozen voor James Dobson [een conservatief evangelisch christen, red.], de Family Research Council [een conservatieve christelijke denktank, red.], de katholieke hiërarchie en anderen voor wie criminalisering van abortus de hoogste prioriteit heeft. Zijn staat van dienst wat betreft stemmen tegen abortus en geboortebeperking – 125 van de 130 keer in Congres en Senaat – was blijkbaar nog niet genoeg. Met de keuze van Palin kan hij rekenen op hun enthousiaste steun.

John McCain gokt erop dat vrouwen niet zullen kiezen voor hun belangen, maar voor hun sekse. Volgens mij hebben vrouwen die voor het recht op abortus zijn die truc gauw door. Zo niet, dan zijn we echt zo dom als hij denkt dat we zijn.

Katha Pollitt is een columnist van The Nation. Haar recente boek is ‘Learning to drive and other life stories’. ©The Nation

