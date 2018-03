Markt bedrijfsobligaties trekt aan

Een vroege start van het seizoen. Zo kan de succesvolle plaatsing van in totaal 2 miljard euro aan bedrijfsobligaties van de Duitse energiereus Eon het best worden gekarakteriseerd. Vorige week slaagde Eon er (met hulp van bookrunners Bayerische Landesbank, ING Bank, het Société Générale en het UBS in het geld in twee tranches binnen te slepen. Een pakket van 750 miljoen euro voor 3 jaar met een rendement van 5 procent per jaar en een pakket van 1,25 miljard voor zeven jaar met een rendement van 5,25 procent. Institutionele beleggers uit met name Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux vonden die rendementen aantrekkelijk genoeg om in te stappen.

Cefas van den Tol, hoofd obligaties bij ING Wholesale, noemt de deal „bijzonder”. „Het tijdstip, eind augustus, is in elk geval speciaal. Normaal gesproken komt de markt pas na de zomer op gang, maar investeerders hebben blijkbaar nu al honger. Hoe eerder je als bedrijf na de zomervakantie je obligatie uitgeeft, des te minder kans op zogenoemde concurrerende obligaties voor het te beleggen vermogen van de pensioenfondsen en verzekeraars. Daarom was het slim van Eon om nu al te komen”, aldus Van den Tol, die van een „soepele” emissie spreekt.

Eon heeft de 2 miljard euro nodig voor een al eerder aangekondigde pot van 50 miljard euro voor investeringen in nieuwe energiecentrales, waaronder windenergie. Met de succesvolle emissie van vorige week staat de teller voor Eon op 16,7 miljard euro.

Met de deal van 2 miljard euro is week 35 (de week van de Eon-emissie) gelijk de meest succesvolle week voor bedrijfsobligaties van dit jaar. De teller voor 2008 staat op ruim 100 miljard euro tot nu toe. Van de Tol verwacht dat in 2008 de markt voor bedrijfsobligaties zo’n 170 miljard euro zal bedragen, tegenover 139 miljard in 2007. Altijd nog aanzienlijk minder dat de uitgifte door financiële instelling, waarbij te teller thans op ruim 400 miljard euro staat. De verwachting is dat eind dit jaar voor 770 miljard aan nieuwe obligaties is uitgegeven, waarvan 600 miljard door de financiële instellingen en de rest door ‘normale’ bedrijven in de sectoren technologie, energie, automobiel, industrie en consumenten.

Eerder deze week maakte de Bank Internationale Betalingen (BIB), de ‘bank van de centrale banken’ bekend dat al in het tweede kwartaal de markt voor obligaties weer aan het aantrekken is. De risico-opslag is nog wat hoger dan voor de kredietcrisis, maar het volume van de uitgiftes is met 1.071 miljard dollar weer bijna terug op het niveau van voor de zomer van vorig jaar. De opleving is vooral te danken aan de Europese obligatiemarkt, die verviervoudigde ten opzichte van het eerste kwartaal tot 464 miljard dollar. Door hypotheken gedekte obligaties zaten in de lift dankzij een maatregel van de Engelse centrale bank. Die opende een loket waar financiële instellingen hun hypotheekobligaties konden inruilen voor veel beter verhandelbare staatsobligaties, hetgeen de markt een fikse duw in de rug gaf.

Vandaag meldde de Financial Times dat ook de zogenoemde junkbonds (slechte kwaliteit obligaties met een heel hoog risico en rendement) na een jaar weer tot leven komt. Een Nederlands bedrijf, Sensata Technology bv, wist in juli een pakket van 141 miljoen euro aan obligaties weg te zetten met een rendement van 11,25 procent bij enkele grote zakenbanken. Sinds enkele weken worden die junkbonds ook vrijelijk verhandeld, 70 procent is inmiddels op de markt. De obligaties werden verkocht met een korting van 20 procent op de nominale waarde, signaal dat de markt nog niet is hersteld. Beleggers zien de verkoop echter als een positief signaal, hoewel twijfels blijven bestaan over hoe structureel het herstel van de vraag naar junkbonds is. De laatste keer dat een junkbond werd verhandeld op de Europese markt was in juli 2007, toen het Amerikaanse energiebedrijf Intergen 1,9 miljard dollar aan junkbonds in de markt wist te zetten.

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis hebben banken minder vertrouwen in elkaar. Grote investeerders, zoals pensioenfondsen, lenen hun geld nog wel aan banken uit als ze daar een goed rendement voor terugkrijgen. Dat vertaalt zich in een hogere risico-opslag voor obligatieleningen. Als voorbeeld zou de transactie vorige week van ING Groep genoemd kunnen worden met een obligatie-uitgifte van 1 miljard euro met een looptijd van 5 jaar. Waar Eon een opslag van 75 basispunten (0,75 procent) gaf op een looptijd van 7 jaar, betaalde ING een opslag van 110 basispunten (1,1 procent).

Het aandeel bedrijfsobligaties in de totale markt van obligatieleningen is sinds het uitbreken van de kredietcrisis toegenomen. Nog steeds maken de obligaties van banken en verzekeraars de dienst uit, maar bedrijfsobligaties winnen terrein. Van den Tol van ING Wholesale: „Vooral energiebedrijven zijn populair bij investeerders. Het is een streng gereguleerde markt, goed gekapitaliseerd, beleggers zien het als een save haven.”

Van den Tol zegt dat de komende weken ook vijf Nederlandse bedrijven op roadshow gaan om obligaties uit te zetten. Daar zitten Gasunie en Heineken bij, die volgende week met een Europese tour langs investeerders beginnen.

