Klokken tikten af, waarna Madonna in sexy netkousen het podium opreed in een troon versierd met Swarovski juwelen die de letter M vormden in het ruggedeelte. Het optreden van Madonna, gisteren in de Amsterdam Arena, was energiek. Ze reed in een witte oldtimer het publiek in en liet zich zien in een boksring. Ze zong klassiekers als Vogue en Borderline. Het concert was nagenoeg uitverkocht. (ANP)