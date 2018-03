Maanvliegen

Vliegen naar de maan is een animatiefilm in 3D voor kinderen, over de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Uit België. Dat is opmerkelijk, de film zelf is dat niet, al is het dapper dat regisseur Ben Stassen de concurrentie aangaat met de rijke Hollywoodstudio`s. Saai getekend, suffig verhaaltje, soms in een voor een Nederlands publiek wel erg dik Vlaams accent ingesproken. Drie vliegjes gaan als verstekeling mee met de astronauten, omdat ze ook weleens een groot avontuur willen beleven, maar spannend wil het niet worden.