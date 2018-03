Linzen en olijfolie

Behalve veel en goed vlees schafte de Umbrische pot nog een paar typische zaken. Zoals peulvruchten en olijfolie. Als antipasto bestelde ik een keer fagioli all’olio, een gerecht dat officieel als contorno (bijgerecht) op de kaart stond. Ik kreeg een diep, wit bordje met bruinroze borlottibonen en een fles Umbrische olijfolie ernaast. Niets meer en niets minder. Ik kneusde de fluwelen boontjes met mijn vork, schonk er een royale golf gouden olie over en wenste dat ik op slag straatarm werd zodat ik iedere dag bonen moest eten.

Linzen, ook zoiets fijns. De Umbrische linzen zijn klein en beige-groen-grijzig van kleur. Bij het koken behouden ze hun beet, zoals linzen uit Puy dat doen. De linzen uit het plaatsje Castelluccio hebben een eigen D.O.P., een beschermde herkomstbenaming. Ze worden vaak gecombineerd met grove worsten uit het naburige Norcia. Maar vleesloos smaken ze ook heerlijk, gestoofd met olijfolie en groente.

Uiteraard gingen er een paar zakken bonen en linzen, plus een voorraadje olijfolie mee naar huis. Die olijfolie kwam van onze ‘eigen’ olijfgaarden, dat wil zeggen de olijfgaarden die ons vakantiehuis omringden. Feitelijk behoorden ze natuurlijk toe aan onze gastheer.

Dat is zo prettig aan logeren bij een agriturismo. Je voelt je als god in Italië, wanneer je ’s avonds aan het einde van een lange, warme dag de zon ziet zakken boven ‘jouw’ vallei. Jouw olijfbomen. Jouw wijngaard. Je neemt nog maar eens een slok; robijnrood, vol sappig fruit, zacht maar gestructureerd. Die wijn heb je toch maar mooi gemaakt vorig jaar. Je neemt een hap bruschetta met tomaat en olijfolie. De tomaten zijn barstensrijp en zoet. De olie smaakt romig, een pietsie kruidig, mild, maar met een pittig crescendo.

Nee, dat heb je weer goed voor elkaar, als Umbrische wijn- en olijfolieboer zijnde. Voor een paar weken dan. Daarna gaat het roer weer om. Moet er thuis dagelijks worden gekookt, bijvoorbeeld voor hongerige schoolgaande kinderen.

Voor 4 personen:

2 eetlepels olijfolie

1 wortel, in kleine blokjes

2 stengels bleekselderij, in kleine blokjes

300 g (liefst Umbrische- of Puy-) linzen

1 tomaat, ontveld en in blokjes

2 - 3 blaadjes verse salie, fijngehakt

1 teen knoflook, fijngehakt

(Umbrische) extra vergine olijfolie

Verhit de olijfolie in een flinke pan en fruit hierin de wortel en bleekselderij een paar minuten. Voeg de linzen, tomaat, salie en knoflook toe en fruit een minuutje mee. Zet alles een centimeter of twee onder water en breng aan de kook. Laat de linzen afgedekt in 25- 35 minuten gaar koken. Maak ze op smaak met zout, versgemalen peper en niet te zuinig extra vergine olijfolie. Wie wil bakt samen met de wortel en ui 100 g spekblokjes (liefst guanciale, ofwel wangspek of kinnenbakspek) toe.

Janneke Vreugdenhil

