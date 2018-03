Liefde voor lelijk Bangkok

Bangkok Dangerous Regie: Oxide Pang Chun en Danny Pang. Met: Nicholas Cage, Yakit Shamnarm, Charlie Yeung. In 55 bioscopen.

De Engelstalige remake van hun Bangkok Dangerous door de broers Oxide Pang Chun en Danny Pang is een veel conventionelere misdaadfilm dan het Thaise origineel van acht jaar geleden. In die film was de huurmoordenaar een kleine krabbelaar, die ook nog eens doofstom was. In deze nieuwe versie kan hitman Joe (Nicholas Cage) spreken – ook in een suffe voice over – en is hij een topcrimineel geworden, die wordt ingevlogen door de maffia van Bangkok om zijn sinistere klussen op te knappen.

Maar de uitzonderlijke fraaie nachtfotografie van Bangkok is gebleven, zo ook de goed getroffen sfeer van de onderbuik van de stad. Als de Pangs met hun camera een nachtclub ingaan, dan loopt de kijker bijna zelf naar binnen. En dat geldt ook voor de nachtwandelingen door de rosse buurt.

In de eerste scène legt Cage koel en professioneel een politie-informant om in Praag, om vervolgens ook zijn plaatselijke hulpje, een trillende junkie, te executeren.

Dan vliegt hij naar Bangkok, waar hij vier klussen te klaren heeft. Ook nu neemt hij weer een hulpje in dienst, de kruimeldief Kong (Yakit Shamnarm). Tegen zijn gewoonte in sluit hij vriendschap met de jongen en begint hem zelfs de fijne kneepjes van het vak te leren.

De film heeft toch nog een doofstom personage, in Fon (Charlie Yeung), een vrouw die werkt in de apotheek waar Joe op een avond met een schouderwond naar binnen strompelt. Een van hun eerste afspraakjes leidt naar de mooiste scène van de film, waarbij Joe in een park een stel overvallers een kopje kleiner maakt, terwijl Fon glimlachend voor hem loopt en pas iets in de gaten heeft als de lijken op de grond liggen.

De Pangs vertegenwoordigen een vaste waarde in de filmindustrie van Hongkong, maar maakten hun eerste films in Thailand. Eerder kreeg hun hit The Eye al een Amerikaanse remake, maar niet gemaakt door de broers zelf.

Cage speelt zeer gemaniëreerd. Hij heeft steeds een gepijnigde blik in zijn ogen en een halve frons in zijn wenkbrauwen. Maar mede door dat rare acteren blijft Bangkok Dangerous een vreemde, aangename sfeer houden, hoe hard de broers Pang ook hun best doen de film aan te passen aan de smaak van een internationaal publiek.