Lief spookje

Niet alle kinderen die bang zijn in het donker hebben het geluk dat hun ouders een kinderboek schrijven om ze van hun angsten af te helpen. Inger en Lasse Sanberg deden dat wel halverwege de jaren zestig voor hun zoontje Nicklas die inmiddels aan het hoofd staat van een heus Laban-imperium. Zo heet namelijk het kleine spookje dat de hoofdpersoon werd van het boek en nu van een reeks lief-vriendelijke korte tekenfilmpjes voor de allerkleinsten. Laban is bang in het donker en niemand is bang voor hem. Via kleine verhaaltjes van een paar minuten leert de in elementaire streken en basale animaties neergezette Laban spoken en grommen dat het een lieve lust is. Zelfs de arrogante vriendin van de koningin die zegt niet in spoken te geloven rent gillend voor hem weg.