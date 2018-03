Laatste rustplaats voor fans van Hamburger SV

De Duitse voetbalclub Hamburger SV opent op 9 september een eigen begraafplaats voor trouwe aanhangers. Het plan lag al langer in de kast, maar stuitte in eerste instantie op weerstand van lokale politici. Door een ‘non-profitsamenwerking’ aan te gaan met de begraafplaats en een aantal uitvaartmaatschappijen is dat opgelost.

Het idee komt van de tuinman van de nabijgelegen Altona begraafplaats, waar je op wedstrijddagen het voetbalpubliek kan horen juichen. Die merkte op dat HSV-fans vaak om grafpercelen vroegen, zo dicht mogelijk bij het stadion.

Het resultaat is een apart stuk grond op de begraafplaats dat gemarkeerd is met betonnen doelpalen en verdeeld in drie segmenten: de tribune, het ereterras en de VIP-ruimte. Voor de ruim vijfhonderd HSV-graven hoeft niet extra betaald te worden.

De bijgeleverde officiële HSV-doodskist is daarentegen niet goedkoop: 2.350 euro. Een blauw-witte crematie-urn kost 390 euro. Ter versiering zijn ook rouwkransen in de clubkleuren of in de vorm van een voetbalschoen beschikbaar. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om Altona op te knappen.

HSV is de eerste Europese club die een ‘eigen’ begraafplaats heeft. Alleen Boca Juniors in Argentinië ging de Hamburgse club voor. Het verspreiden van de as van een overledene in een voetbalstadion, zoals in Engeland jaarlijks tientallen malen gebeurt, is nog altijd verboden in Duitsland.

Ook in Nederland worden voetbalclubs weleens geconfronteerd met uitvaartwensen van fans. De Amsterdamse begraafplaats Westgaarde beschikt sinds 1996 over een zogenoemd Ajax-veld, waar aanhangers van de club na een crematie hun as kunnen laten verstrooien. De groene lap grond van tien bij vijftien is afkomstig uit Ajax’ oude onderkomen De Meer. De Amsterdamse voetbalclub schonk de dug-out van het oude hoofdveld als plaats van bezinning aan de begraafplaats.