Kamervraag SP over film ‘Staat van ontkenning’

De SP vraagt minister Plasterk (OCW) vandaag om opheldering over het besluit van de Joodse Omroep de documentaire ‘De staat van ontkenning’ van Hedda van Gennep niet uit te zenden.

De documentaire van Van Gennep, waar de Joodse Omroep 35.000 euro instak, zou aanvankelijk op 29 mei worden uitgezonden. Tijdens de productie van de film moest directeur Annet Betsalel het veld ruimen, een kwestie waarover nog rechtzaken lopen. Betsalel stond erom bekend dat ze controversiële onderwerpen niet schuwde. Toen producent Wouter Snit interim-directeur Yvonne Baune van de Joodse Omroep in februari sprak, liet zij weten De staat van ontkenning niet uit te zenden. Volgens Snit zei ze bij die gelegenheid „geen medewerking te willen verlenen aan een film die het voortbestaan van het huidige kabinet in gevaar zou kunnen brengen.”

Baune ontkent dat te hebben gezegd: wel zou ze in juli bij een tweede gesprek een voorstel om de documentaire alsnog op Prinsjesdag uit te zenden hebben verworpen. Baune vindt de documentaire een „politiek pamflet dat niet past bij de uitgangspunten van de omroep.” Deze maand buigt het bestuur zich over de kwestie.

De staat van ontkenning draait om vier vermeende leugens van de Nederlandse staat: over koningin Wilhelmina’s onbekendheid met de jodenvernietiging, over de Politionele Acties, over de massamoord in Srebrenica, en over de inval in Irak in 2003. Dit laatste is binnen de huidige regering een gevoelig punt. De documentaire is geselecteerd om mee te dingen naar de Gouden Kalf bij het Nederlandse Film Festival. Vorige week ging hij in première in het Amsterdamse Ketelhuis. Documentairemaker Van Gennep vindt het zelf „een hele mooie, misschien wat demagogisch gemonteerde film.”