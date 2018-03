Kamer wil snel een oplossing zaak-Spijkers

Het ministerie van Defensie moet binnen een week een voorstel doen aan klokkenluider Fred Spijkers om het geschil tussen de Staat en Spijkers op te lossen. De Kamer moet hierover worden geïnformeerd.

Dat eist een Kamermeerderheid, waaronder de PvdA, D66, VVD, SP, GroenLinks, de PVV en de groep Verdonk. ChristenUnie en het CDA ontbreken.

Een Kamermeerderheid stuurde in mei al een brief aan staatssecretaris De Vries (Defensie, CDA) met de mededeling dat ze de kwestie „voor de zomer” opgelost wilde zien. Dat is niet gebeurd.

De zaak-Spijkers speelt al ruim twintig jaar. In de jaren tachtig werkte Spijkers bij Defensie als maatschappelijk werker. Hij weigerde de weduwe van een militair iets wijs te maken over de dood van haar man bij een oefening. Daarop werd volgens hem door het ministerie „alles uit de kast gehaald” om hem te kwalificeren als een querulant. Na jarenlange strijd trof toenmalig staatssecretaris Van der Knaap (CDA) een schikking voor bijna drie miljoen euro, in ruil voor zwijgplicht. Spijkers wilde daar niet aan voldoen.

„Ik mis het gevoel van urgentie bij Defensie om deze zaak op te lossen”, zegt Kamerlid Krista van Velzen (SP) namens de Kamermeerderheid. „Het moet nu eens klaar zijn.”

Volgens Van Velzen heeft Defensie tijdens de gesprekken „een aantal voorlopige dingetjes voorgesteld, maar is er niets concreets op papier gezet”.

Deze zomer bood Pieter van Vollenhoven aan te bemiddelen in de zaak, maar onder druk van CDA-bewindslieden trok hij zich terug. Daarop besloot FNV-voorzitter Agnes Jongerius in actie te komen om de belangen van Spijkers te behartigen.

Een woordvoerder van staatssecretaris De Vries: „Defensie heeft wel degelijk een voorstel gedaan dat tegemoetkomt aan de vraag van de Kamer. We hadden dat graag met de bemiddelaars willen afronden, maar we willen dat nu ook met de Kamer delen.”