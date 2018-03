Kamer pakt draad weer op: met een spoeddebat

„Dag vrinden.” Met een ontspannen grijns liep Geert Wilders gistermiddag de pers tegemoet. Hij kwalificeerde de reactie van minister Cramer (Milieu, PvdA) op vragen over haar verleden als ‘drie keer niks’. De minister wist of had toch moeten weten dat haar naam onder een advertentie stond die meer dan twintig jaar geleden steun betuigde aan actieblad Bluf! – en daarmee aan harde acties in de milieubeweging (zie kader). „En daarom dienen wij een motie van wantrouwen in.”

Na het reces is de Tweede Kamer begonnen waar ze voor de zomer geëindigd was: met een spoeddebat, een persoonlijke aanval en een parlementair relletje. De eerste vergaderdag leverde een 2,5 uur durend debat op waarin zelfs de minister-president twijfelde aan het spoedeisende karakter ervan. „Ik heb ook andere verplichtingen. Natuurlijk gaat het parlement voor, maar nu ik dit alles heb gehoord, vraag ik me werkelijk af waarom dit debat niet morgen of overmorgen had kunnen plaatsvinden.” Balkenende zal er zelfs contact over opnemen met de Kamervoorzitter, kondigde hij aan.

Toch was de inzet van het debat fors. Barry Madlener van de PVV sprak van „schurkenstreken”. Voor de PVV kon Cramer geen dag langer minister blijven. „Of haar naam nu met een ‘k’ is geschreven doet er voor ons in het geheel niet toe”, zei Madlener. „Er is maar één voorzitter geweest van Milieudefensie en dat is díé mevrouw.” En als in een Amerikaanse rechtbank, wees hij daarop met gestrekte arm in de richting van de minister.

De VVD had gisteren liever een gewoon debat gewild, zo liet kamerlid Neppérus weten, maar daarvoor is een Kamermeerderheid nodig. Een spoeddebat vereist slechts 30 zetels, waardoor de steun van de PVV uitkomst bood. Maar die partij bleek uiteindelijk alleen te staan met de eigen motie van wantrouwen tegen de minister. En daardoor kreeg de motie die de VVD indiende – Cramer moet het onderzoek van Ernst & Young uit eigen zak betalen – slechts de steun van de VVD zelf.

Het CDA toonde zich geschokt door de eis van de VVD. Sinds wanneer moeten ministers zelf onderzoeken betalen, onderzoeken waar het algemeen belang mee is gediend? Kees Vendrik (GroenLinks) wees erop dat ook het spoeddebat geld kostte, „as we speak”. Overbodige kosten, zeker als de PVV haar conclusies al heeft getrokken voordat de minister en de premier hebben kunnen reageren. Die gedachte deelde hij met de woordvoerders van de regeringsfracties. Jeroen Dijsselbloem (PvdA) stelde voor om de motie van wantrouwen maar meteen in stemming te brengen. „Dan kunnen we naar huis.”

Daar namen PVV en VVD geen genoegen mee. Dus kwam er alsnog een debat. Het bracht Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) ertoe collega-partijen te beschuldigen van heksenjacht. „Vaak hebben de vragen, ook van het CDA, de toon alsof er sprake is van landverraad”.

Minister-president Balkenende liet zich ook verleiden tot een persoonlijke aanval. Op zijn antwoord dat er geen enkele reden was om terug te komen op het antecedentenonderzoek van minister Cramer, kreeg hij een interruptie van Rita Verdonk: „U weet net zo goed als ik dat die dossiers van de AIVD niets zeggen”.

De premier zinspeelde vervolgens op gesprekken die hij voerde met Verdonk voordat zij als minister tot een vorig kabinet toetrad. „Over iets dat begint met een k.” Met een k?, vroeg Verdonk. „Ja, ik heb het over betrokkenheid bij de kraakbeweging.”

Uiteindelijk werd er gisteren meer gedebatteerd over het debat dan over de positie van Cramer. Wat Liesbeth Spies (CDA) bracht tot „een verzuchting”. „Wat had ik graag gewild dat het eerste debat na mijn vakantie over de klimaatverandering zou gaan. Over de inhoud.” Vendrik sprak zijn verbazing uit over de opstelling van een gevestigde partij als de VVD. „Wat dit debat vooral heeft laten zien is hoe Neppérus de VVD aan het wankelen heeft gebracht als serieuze partij.”