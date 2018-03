Jules Verne in 3D

,,Had ik nou dat boek maar gelezen!”, roept neefje Sean ergens halverwege het 3D-spektakel Journey to the Center of the Earth. En `dat boek` is natuurlijk Reis naar het middelpunt der aarde van Jules Verne, waar het regiedebuut van special effects-specialist Eric Brevig titel en delen van het plot aan ontleent. Professor Lidenbrock is vervangen door geoloog en Verneaan Trevor Anderson (Brendan Fraser) die wil bewijzen dat er door het binnenste van de aarde een handig gangenstelsel loopt, waardoor je van de ene plek op aarde naar de andere kan reizen. Als Sean inderdaad Verne gelezen had, dan had hij geweten dat hij daar dinosauriërs, vliegende vissen en vleesetende planten zou tegenkomen. Toch zijn niet die special schrikeffecten het hoogtepunt van deze alleen in 3D vertoonde film, maar juist de simpele trucjes die je met 3D kunt uithalen, zoals een jojo die plotseling het oog van de kijker in vliegt.