Investeerder sluit grondstoffenfonds

New York, 3 sept. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Ospraie Management sluit zijn belangrijkste hedgefonds, het op grondstoffen georiënteerde Ospraie Fund. Het fonds verloor dit jaar ruim 38 procent van zijn waarde. Daarvan verdampte 27 procent in de afgelopen maand door de dalende prijzen van onder meer olie, graan en gas. Ospraie-oprichter Dwight Anderson kondigde de sluiting van het fonds, dat begin augustus een waarde had van 2,7 miljard dollar (bijna 2 miljard euro), gisteren aan.