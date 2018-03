Inval bij Easy Life vanwege fraude

Politie, justitie en de fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD hebben gisteren invallen gedaan bij het beleggingskantoor Easy Life Investments in Helmond en bij vier woningen van voormalige en huidige directieleden van het bedrijf. Easy Life Investments wordt verdacht van grootscheepse beleggingsfraude.

De politie arresteerde drie leidinggevenden en legde beslag op waardevolle goederen waaronder auto’s. Directeur John W. (34) van Easy Life Investments, de hoofdverdachte in de fraudezaak, is nog op vrije voeten wegens een verblijf in Portugal, waar hij deelnam aan een rally voor sportwagens. W. moet zich bij thuiskomst melden bij justitie. De zakenman, die een kapitaal landhuis in Heeze bewoont, heeft volgens zakenblad Quote een vermogen van 24 miljoen euro.

De invallen bij Easy Life Investments en de vier woningen vonden volgens een woordvoerder van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie plaats naar aanleiding van een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Justitie spreekt van mogelijk vijfhonderd personen die misschien voor ten hoogste 33 miljoen euro zijn gedupeerd. De woordvoerder zegt dat zij hun geld waarschijnlijk definitief kwijt zijn.

Easy Life Investments biedt volgens de eigen website obligaties met een laag risico en een rendement van 9 tot 10 procent per jaar bij een inleg van 50.000 euro. De AFM plaatste eerder dit jaar advertenties in Brabantse dagbladen om in contact te komen met mensen die de overwaarde van hun huis hebben geïnvesteerd in zogenoemde life settlement-producten. Easy Life Investments hanteert een minimale inleg van 50.000 euro, boven dat bedrag behoeven de beleggingsproducten geen goedkeuring van de AFM.

Het Helmondse beleggingskantoor van John W., die ook eigenaar is van beleggingsbemiddelaar Liocarno uit Venray die de producten van Easy Life Investments aan de man brengt, biedt particulieren via een obligatie de kans mee te doen aan de handel in (Amerikaanse) levensverzekeringen.

De beleggers kopen levensverzekeringen van ernstig zieken die hun levensverzekering te gelde maken om dure medicijnen te kunnen betalen. De beleggers nemen de betalingen van de premies over en incasseren na het overlijden van de patiënt een (veel hoger) verzekerd bedrag. De AFM heeft voor de gevaren gewaarschuwd. Zo moeten de beleggers, als de patiënt langer in leven blijft, langer op hun geld wachten.