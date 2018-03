Internet Weblog van de dag

Pink Floyd & ratelslangen. Het weblog Filmvragen ontving een verzoek van John Prop uit Amsterdam:

„In de jaren zeventig (ik was toen een puber) zag ik op televisie het einde van een film waarvan de sfeer mij altijd is bijgebleven. Het ging over een groep jonge wetenschappers (studenten?) die een wit, kelderachtig gebouwtje gebruiken als een soort tijdmachine en doen onderzoek in de toekomst. Die ziet er uit als een Amerikaanse woestijn: er leven alleen nog ratelslangen. Eén van de wetenschappers wordt gebeten en komt niet op tijd terug in de ‘eigen’ tijd om te worden gered. Wat mij vooral is bijgebleven, is de sfeer van de muziek, die wel eens van Pink Floyd zou kunnen zijn geweest. Bij het horen van dat soort ‘zweverige’ klanken komen herinneringen aan de beelden van de film regelmatig terug, vandaar dat ik graag zou weten om welke film het gaat.”

Hans Beerekamp antwoordt: „De muziek van Pink Floyd is in veel films gebruikt. De psychedelische rockgroep vormde de hoofdmoot in het op Ibiza opgenomen ‘More’ (Barbet Schroeder, 1969) en in ‘Pink Floyd: The Wall’ (Alan Parker, 1982), maar was ook prominent aanwezig in bijvoorbeeld ‘Zabriskie Point’ (Michelangelo Antonioni, 1970) en een minder bekende film van Schroeder, ‘La vallée’ (1972).

