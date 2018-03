Indiase boeren staken Tata Motors weg

De goedkoopste auto in de wereld, de Indiase ‘Nano’, is voorlopig nog niet rijklaar. Gisteren liet fabrikant Tata Motors weten dat het de voorbereidingen van de productie in Singur, in de noordoostelijke deelstaat West-Bengalen, heeft opgeschort wegens aanhoudende protesten daar. Tata Motors gaat nu op zoek naar een andere locatie.

De komst van de ‘Nano’, met een prijskaartje van 1 lakh rupees (nog geen tweeduizend euro), werd begin van dit jaar feestelijk aangekondigd door topman Ratan Tata (70). Analisten voorspelden dat de auto een groot succes zal worden omdat hij betaalbaar is voor grote groepen in de lagere middenklasse. Maar nu is het onzeker geworden wanneer de Nano de kwetsbare motorfietsen, met vaak hele gezinnen op het zadel, van de Indiase wegen kan verdrijven.

Het conflict in Singur gaat om de toewijzing door de regering van West-Bengalen van bijna 400 hectare landbouwgrond voor een industrieterrein voor Tata Motors en zestig toeleveranciers. Meer dan 11.000 kleine boeren gingen akkoord met de verkoop van hun akkertjes, maar 2.250 eigenaren zetten hun hakken in het zand. Ze eisen een hogere compensatie of toewijzing van vruchtbare landbouwgrond elders. Door hun blokkades en protesten werkt sinds vorige week vrijdag niemand meer in de fabriek-in-aanbouw van Tata.

De gang van zaken in Singur is uiterst pijnlijk voor Tata Motors, sinds afgelopen zomer eigenaar van de prestigieuze automerken Jaguar en Land Rover. Maar de affaire raakt evenzeer de Indiase regering en de communistische deelstaatregering die al meer dan dertig jaar aan de macht is in West-Bengalen. Gevreesd wordt dat – buitenlandse – investeerders zullen worden afgeschrikt nu blijkt dat het een vooraanstaand concern als Tata niet lukt industrialisering te brengen in een regio die mede was uitgekozen om de hoge werkloosheid. Ondernemers hebben gewaarschuwd voor imagoschade en afnemend vertrouwen in het Indiase investeringsklimaat.

Grote gangmaker van het protest in Singur is mevrouw Mamata Banerjee (53), ex-minister van Sportzaken en ook ex-minister van Spoorwegen, en thans de temperamentvolle leidster van Trinamool Congress. Zij richtte die partij van ‘de gewone mensen’ elf jaar geleden op na knallende ruzie met de Indiase Congres partij. Die verweet zij onder andere te weinig te doen voor West-Bengalen. Haar hoogste ambitie is om de communisten na drie decennia uit het regeringspluche in Kolkata (vroeger Calcutta) te verstoten. Daarom bespeelt zij nu de emoties van arme boeren in Singur, zeggen critici.

Haar belangrijkste politieke opponent is Buddhadeb Bhattacharya (64), sinds 2000 premier van West-Bengalen. Ondanks zijn marxistische gewaad is Bhattacharya er de afgelopen acht jaar goed in geslaagd kapitalistische investeerders naar zijn deelstaat te lokken, waaronder belangrijke IT-bedrijven. Maar de laatste tijd zit het tegen. De deelstaatregering werd vorig jaar in verlegenheid gebracht door protesten van boeren in Nandigram tegen de komst van een petrochemisch complex van de Indonesische Salim Group. Tientallen demonstranten stierven door hard politieoptreden.

En nu lijkt de door Trinamool Congress opgestookte controverse over de Nano-fabriek niet langer beheersbaar. Afgelopen maand al waarschuwde topman Ratan Tata vertrek uit West-Bengalen te overwegen indien „de opvatting bestaat dat om verschillende politieke redenen wij daar niet zouden moeten zijn”. Hij zei dat Tata Motors omgerekend al ongeveer 240 miljoen euro heeft geïnvesteerd in Singur. Maar als iemand zou denken dat we daarom niet zullen vertrekken, dan heeft men het mis, voegde hij er aan toe.

Gisteren liet Tata weten dat het vrijwel zover is. Verhuizing van de fabriek naar een alternatieve plek is in voorbereiding, aldus een persverklaring. Om de gevolgen voor het net aangetrokken en opgeleid personeel uit West-Bengalen – meer dan 700 mensen – te beperken, wordt gekeken of zij mee kunnen verhuizen. „De situatie blijft vijandig en intimiderend”, zei een woordvoerder. „Op geen enkele manier kan de fabriek opereren, tenzij de stemming omslaat ten gunste van dit project.”

Dat klinkt nog niet als een definitief besluit, maar wel als een laatste waarschuwing. Mogelijk dat Tata Motors de Nano nu eerst gaat produceren in één van zijn zes bestaande autofabrieken, verspreid over heel India. Wat betreft Vilasrao Deshmukh, premier van Maharashtra, komt de Nano naar zijn deelstaat. Wij zullen „de rode loper uitleggen” voor de Nanofabriek, zei hij gisteren in Pune bij Mumbai (Bombay), tijdens de openingsplechtigheid van een nieuwe autofabriek van General Motors. Daarnaast dankte hij ook de lokale boeren omdat ze afstand hebben gedaan van „hun land en hun bestaan” om de fabriek van GM tot leven te brengen.

