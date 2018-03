Huntelaar gaat liever naar echte topclub

Klaas Jan Huntelaar heeft er begrip voor dat Ajax maandagavond vlak voor het sluiten van de transfermarkt niet meer mee wilde werken aan een vertrek van de spits. Huntelaar meldde zich gisteren in het trainingskamp van het Nederlands elftal, dat zaterdag vriendschappelijk tegen Australië speelt en woensdag in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd Macedonië treft.

„Een club uit de Europese subtop was heel serieus en wilde heel veel geld voor me betalen”, weet de spits. „Maar Ajax had toen geen tijd meer om een goede vervanger voor me te halen. Dus ik begrijp dat het bod is geweigerd.”

Huntelaar, zijn zaakwaarnemer noch Ajax wil de naam van de bewuste club en de hoogte van het bod bekendmaken. Bronnen bij Ajax gaven aan dat een vereniging 40 miljoen euro voor de spits overhad. Valencia wordt in dit verband genoemd. „Dat is inderdaad heel veel geld, maar het ging ook om een club uit de Europese subtop. Ik wil liever in één klap de stap naar de echte top maken. Daarom moet ik komend seizoen bij Ajax en het Nederlands elftal goed presteren.”

Huntelaar richt zich nu volledig op Ajax en het Nederlands elftal, waar hij kandidaat is de gestopte Ruud van Nistelrooy op te volgen. „Ik ben blij dat de transfermarkt nu op slot is. Ook maandag ben ik voortdurend van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Ik blijf nu bij Ajax en dat geeft toch rust”, zei Huntelaar.

Bert van Marwijk kan tijdens de komende twee interlands van het Nederlands elftal over Robin van Persie beschikken. De aanvaller van Arsenal blesseerde zaterdag in de wedstrijd tegen Newcastle United (4-0) zijn rechtervoet. Ondanks de zorgen van trainer Arsene Wenger wees een scan slechts op een kneuzing. Ibrahim Afellay oefende apart van de groep. De middenvelder van PSV heeft een enkelblessure overgehouden aan de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-5). (ANP)