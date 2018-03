Homestarrunner games Niels ’t Hooft Strong Bad’s Cool Game for Attractive People – Episode 1: Homestar Ruiner (Wii, Windows) Acht jaar geleden lanceerden de broertjes Chapman Homestarrunner.com, een site met tekenfilmpjes rond titelpersonage Homestar Runner en de humeurige Mexicaanse worstelaar Strong Bad. Nu is er ook een serie games, voor Wii (via de downloaddienst WiiWare) en pc. De eerste van vijf maandelijkse afleveringen is sinds kort beschikbaar. Het populairste onderdeel van Homestarrunner.com is Strong Bad Email, waarin Strong Bad op komische wijze brieven van lezers afwerkt. Het spel begint als een lezer Strong Bad op het idee brengt om Homestar Runner in elkaar te slaan. Met dat doel gaat de speler aan de slag. De speler laat zijn personage rondlopen en voorwerpen inspecteren. Gaandeweg lost hij puzzels op en krijgt hij toegang tot nieuwe gebieden. Strong Bad’s Cool Game is erg grappig, jammer is dat er geen klassieke filmpjes op staan. Niels ’t Hooft