Hollandse huiseigenaar kan gerust zijn

Hypotheken zouden ook in Nederland gevaar lopen (NRC Handelsblad, 20 augustus: ‘Hypotheek wordt boemerang’). De indruk wordt gewekt dat de financiële tornado die de Amerikaanse woningmarkt teistert, binnenkort ook de Nederlandse huizenbezitter treft.

Maar deze berichtgeving is onnodig omineus. Voor sommige woningbezitters zal de woonlastenrekening inderdaad de komende jaren hoger uitvallen, maar Amerikaanse toestanden zijn niet aannemelijk. Waarom niet?

Ten eerste een blik op de ontwikkeling van de hypotheekrente in Nederland de afgelopen jaren. De suggestie in de media is dat een groot deel van de Nederlandse woningbezitters binnenkort twee maal zo hoge rentelasten heeft. De rente op vijfjarige hypotheken ‘dipte’ echter maar heel even, rond 2005. De veronderstelde verdubbeling van rentelasten treft dus een beperkte groep die toen af- of oversloot. Verder heeft de lange rente onlangs alweer een dalende tendens ingezet. Dus zelfs voor deze kleine groep zal van een verdubbeling gemiddeld genomen geen sprake zijn.

Veel mensen met een middellange-termijnhorizon gingen tot voor kort voor een zesjarige lening. De rente hierop lag 5 à 6 jaar geleden slechts 0,7 procent onder de huidige gemiddelde hypotheekrente. Uitgaande van een gemiddelde hypotheek van 235.000 euro, scheelt dat 137 euro bruto per maand, netto aanzienlijk minder. De loonstijging over deze periode bedroeg voor de meeste werknemers meer dan 10 procent. Starters op de woningmarkt kennen doorgaans een bovengemiddeld steile looncurve. Voor hen zou de inkomensstijging het renteleed aardig hebben verzacht.

Mensen die al wat langer een woning hebben, doen er slim aan hun overwaarde in te zetten bij een eventuele heronderhandeling over een nieuwe rente.

De keuze voor een rentevaste periode van zes jaar was goed te verklaren. Tot voor kort kozen marktpartijen vaak voor deze termijn, omdat voor kortere rentes gerekend moest worden met een rente van minimaal 6 procent; voor langer lopende rentes kon de daadwerkelijk gehanteerde rente worden aangehouden. Deze regel gold niet tot 2003 maar tot 2007. Daarna is ze zelfs aangescherpt in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Deze gedragscode bevat regels die zijn opgesteld om te voorkomen dat er voor een huis meer geleend wordt dan verantwoord zou zijn.

Het gevaar van oplopende korte rentes wordt scherp beteugeld in de gedragscode. Bij kortlopende hypotheken moeten financiers bij het bepalen van de leencapaciteit nu namelijk minimaal rekenen met de rente op tienjarige staatsleningen plus een opslag van doorgaans 1 procentpunt. De gedragscode heeft daarnaast de hoogte van de hypotheek gemaximeerd en afhankelijk gesteld van inkomen en rente.

Alleen Nederland kent dergelijke regels om het gevaar van onverantwoord hoge woonlasten tegen te gaan. Hypotheekverstrekking louter op basis van toekomstverwachtingen, zoals in de VS, is in ons land vrijwel onmogelijk. Overigens hebben Nederlandse banken altijd, ook voor 2007, kritisch gekeken naar hypotheekaanvragen, één van de redenen waarom ‘hypotheekschade’ voor bank en consument in ons land altijd beperkt is gebleven.

Tot slot nog dit. Navraag bij de banken leert dat van alle hypotheken dit jaar minder dan 10 procent zal aflopen. Dat deel is zo laag, omdat veel mensen de afgelopen jaren hun hypotheek hebben overgesloten naar langere termijnen dan 5 jaar, namelijk 10 jaar of langer. Dit is, naast de ontwikkeling van rente, de stijging van de lonen en het bestaan van de gedragscode, nog een extra reden om geen angst te hebben voor een boemerang op de hypotheekmarkt.

Edward Feitsma is als hypotheekspecialist werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).