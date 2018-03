Henny hunkert naar liefde en aandacht

‘De critici van het televisieamusement begrijpen niet hoe zwaar het is voor de presentatoren”, zei Joop van den Ende in het aan Henny Huisman gewijde Profiel. Hij zei het in reactie op de vele kritiek die Huisman, vroeger presentator van onder meer De Playbackshow en de Surpriseshow, nu van Korenslag, een wedstrijd tussen zangkoren, in het begin te verduren had gekregen.

Over zoiets denk je dan toch even na. Is het nodig precies te begrijpen hoe zwaar een vak is om kritiek te hebben? Me dunkt van niet. Maartje van Weegen zei ook al zoiets destijds bij haar afscheid, dat het mooi makkelijk was om kritiek te hebben, maar helemaal niet zo makkelijk om verslaggever te zijn, in de regen, met niet opdagende personages en een regisseur in Hilversum zenuwachtig in je oor. Dat geloof je best. Het geldt voor bijna alles. Maar hoe moeilijk vioolspelen ook is, iedereen heeft toch terecht kritiek als iemand in het openbaar knersende en schrille piepklanken voortbrengt. En zo krijgen presentatoren, hoe zwaar ze het ook hebben, toch kritiek te verduren.

Henny Huisman is bijvoorbeeld een geweldige ijdeltuit die de neiging heeft de aandacht op zichzelf te richten in plaats van op, in zijn geval, de zangkoren. Dat weet hij zelf ook wel, kreeg je de indruk. Maar hij hunkert nu eenmaal naar liefde en aandacht. Daar doet hij alles voor – huilen op televisie, God zoeken. „Allemaal echt”, beweerde iemand van de EO toen we het fragment te zien kregen waarin Henny Huisman, staande bij de Klaagmuur in Jeruzalem, tot zich door laat dringen dat Jezus ook voor hem gestorven is – de kreet van de stationsposters, waarvoor ik nog nooit iemand met een ruk heb zien stilstaan. Maar Huisman besefte ineens „dat er dus kennelijk een God is die van hem houdt” zoals de EO-man het zei. Voor de camera.

Het is waar, je realiseert je niet hoe zwáár dat is.

Er waren sowieso nogal wat godzoekers en -vinders te zien gisteravond. In de tegenvallende documentaire over de communistische strafgevangenis Bautzen, bleek het uiteindelijk niet te gaan om iets te vertellen over de DDR, of over Bautzen, noch eigenlijk over de drie ex-gevangen die terugkeerden en herinneringen ophaalden, maar om het kerkkoor dat ze daar oprichtten, en nog meer in het bijzonder over de bijzondere steun die ze daaraan hadden. Hij was in die tijd tot geloof gekomen, zei een van de drie mannen, en een andere zei dat bij de wederopstanding ook zeker de muziek die zij toen, daar, onder die omstandigheden gemaakt hadden, weder op zou staan.

Daarmee was de documentaire (in de serie met de stomme titel Het zal je maar gebeuren) afgelopen, zodat het net leek alsof de makers uiteindelijk alleen maar deze zinnen wilden horen. En zodat je precies begreep waarom het de EO was die dit uitzond. Jammer hoor, want als het goed is gedaan, kan een reconstructie doorspekt met persoonlijke herinneringen ontzaglijk goed werken. En ook het verhaal van hoe iemand onder die omstandigheden, en die waren echt niet mals, toch tot geloof in een goede God heeft kunnen komen, kan heel interessant zijn. Maar dan moet je met zo iemand práten, vragen stellen, het geheel met enige intelligentie aanpakken en niet alleen maar een beetje evangelisch verkondigend.

Dat je over levensbeschouwing best kunt praten bleek trouwens in het programma daarna, een film van Jurgen Gude over de schrijver Janwillem van de Wetering (Grijpstra en de Gier) die al jong een zoeker was en zenboeddhist werd. Hij kon best om zichzelf en het leven lachen, en hij kon ook heel goed vragen stellen aangaande overtuigingen. Het voordeel van een boeddhist is dat het meer gaat om een levenshouding dan om een geloof, dat praat een heel stuk makkelijker. Al geloven boeddhisten ook wel het een en ander. Maar Van de Wetering hoefde er niet bij te huilen en ook niet over verlossing en wederopstanding te praten. Het ging hem om ‘vrij staan’ van alles, je niet zodanig verbinden met het bestaan dat je niets los weet te laten, zonder anderzijds onverschillig te worden. „Onverschilligheid is stompzinnig, onthechting iets heel fijnzinnigs”, zei hij.