Harde eisen aan Servië juist terecht

Vol verbazing heb ik het artikel van Luuk van Middelaar gelezen (nrc.next, 27 augustus). Grenzeloze naïviteit ben ik inmiddels wel gewend van de types die zich liever Europeaan dan Nederlander noemen, maar waar Van Middelaar Srebrenica gebruikt om de lezer te overtuigen van het Europese ideaal, begin ik me als euroscepticus en voormalig landmachtofficier serieus op te winden. Van Middelaar ontbeert klaarblijkelijk iedere kennis van zaken over de gebeurtenissen in Srebrenica. Met het eenzijdige boekje van Raymond van den Boogaard als belangrijkste informatiebron meent hij de Dutchbat-militairen nog eens te moeten desavoueren.

In tegenstelling tot Van Middelaar hoop ik vurig dat minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) zal volharden in de eis dat eerst Mladic in Scheveningen moet zitten, alvorens de EU en Servië nader tot elkaar kunnen komen. Waanideeën over de Nederlandse motieven daartoe verwijs ik naar de prullenbak. Als Srebrenica werkelijk nog speelt in de gedachten van Den Haag, zou zich dat moeten vertalen in de opstelling jegens Frankrijk. Daar is destijds immers het vuile spel gespeeld, niet in de doka van de militaire inlichtingendienst.

Arne van Nugteren

Amsterdam