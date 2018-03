‘Agenten laat je niet misbruiken! Weiger de Nieuwmarkt te ontruimen met geweld! Knap niet het vuile werk op voor zij die miljoenen aan de metro verdienen!’ Aldus een affiche van de Actiegroep Nieuwmarkt uit november 1974. Ruim 260 bewoners van de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt dreigen hun woningen te verliezen, die plaats moeten maken voor de Oostlijn van het toekomstige metronetwerk. Dat laten ze niet zomaar gebeuren.

De buurtbewoners treffen allerhande voorbereidingen op een eventuele ontruimingsactie: snorkels en duikbrillen worden omgetoverd tot gasmaskers, er komt een soort luchtbrug die als vluchtweg kan dienen en een oude vrachtwagen wordt ‘opgepimpt’ tot gepantserde tank. Maar ook de politie zit niet stil. Met behulp van luchtfoto’s wordt precies in kaart gebracht in welke panden de fanatiekste actievoerders zich ophouden, en de ME’ers krijgen in een militair kampement speciale trainingen in het veroveren van huizen.

De voorbereidingen zijn niet voor niets. Op 24 maart 1975 om 7.29 uur belt deurwaarder Braan aan bij een pand op de Recht Boomssloot 24, een zijstraat van de Nieuwmarkt. Hij wordt niet binnengelaten, maar in plaats daarvan vanaf het dak bekogeld met kalk, verf, zakjes speksteenpoeder, vuurwerk en brandend magnesium. De met Braan meegekomen ME komt meteen in actie en neemt de motorspuit ter hand. Het is het begin van een veldslag die de hele dag zal voortduren – de hardste clash tussen overheid en burgers sinds de Tweede Wereldoorlog. Er vallen 32 gewonden, 50 actievoerders worden opgepakt.

Maar de metrolijn onder de Nieuwmarkt, die kwam er. Op 10 oktober 1980 vond de feestelijke opening plaats, waarbij toenmalig burgemeester Polak nog maar eens verkondigde ‘dat de overheid het geweld van burgers nimmer zal dulden’.

Toch hadden de acties ook succes: de gemeente besloot de rest van het metroplan zodanig aan te passen dat de woningen van de binnenstad niet in gevaar kwamen. Het was het bewijs dat radicaal verzet tegen de woningnood wel degelijk invloed had. Je zou het de klaroenstoot van de kraakbeweging kunnen noemen. De kraakbeweging die de jaren tachtig haar grimmigheid gaf. We raken er ineens niet meer over uitgepraat.

Historicus Jaap Cohen onderzoekt het heden aan de hand van het verleden.