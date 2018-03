Georgië heeft erkend dat het in het conflict in Zuid-Ossetië clusterbommen heeft gebruikt. Dat staat in een e-mail van de regering aan Human Rights Watch (HRW). De bommen zouden zijn gebruikt tegen Russische militaire doelwitten. De clusterbom, die uiteenspat in honderden springladingen, is fel omstreden. Ook Rusland zou volgens HRW clusterbommen hebben ingezet, maar Moskou ontkent dat. (Reuters)