ZEIST, 3 sept. Voetbaltrainer André Wetzel van ADO Den Haag is bestraft met een boete van 500 euro en een voorwaardelijke schorsing van één duel. Hij liep zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta (5-2) het veld op zonder toestemming van scheidsrechter Kevin Blom. Hij vond dat de arbiter in de fout ging bij een spelerswissel.