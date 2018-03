Geen wijziging status Iraakse vluchtelingen

DEN HAAG. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie, PvdA) houdt vast aan de extra bescherming van vluchtelingen uit Irak en Somalië. Zij verwerpt een oproep van de oppositiepartijen VVD en PVV om de bescherming per direct te staken, omdat het aantal asielzoekers uit deze landen fors toeneemt. ”Onmiddellijk stopzetten van het beleid doe ik niet”, zei Albayrak gisteren tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaf wel aan dat ze de veiligheidssituatie in Irak en Somalië regelmatig bekijkt. Zodra duidelijk wordt dat de veiligheidssituatie verbetert, zal ze overwegen de categoriale bescherming op te heffen.