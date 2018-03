Filmdromen die nooit gerealiseerd werden

Uitgangspunt van het vierluik De Onzichtbare Film vormt Christian Janicots Anthologie du cinéma invisible, die in 1995 bij de honderdste verjaardag van de film verscheen. In dit boek staan honderd nooit gerealiseerde scenario’s van schrijvers en kunstenaars.

De eerste van de vier uitzendingen, Het Boek van Kees Hin en K. Schippers, biedt impressies uit de bloemlezing van Janicot met – vaak verrassende – archiefbeelden van een aantal schrijvers en kunstenaars. De uitgekozen scenario’s worden in de context van het overige werk van de maker geplaatst en er worden één of meer scènes uit gerealiseerd.

Een gouden idee, temeer omdat destijds veel voornemens eenvoudig niet uitgevoerd konden worden wegens technische belemmeringen. Die gelden nu vaak niet meer. Zo had de schilder Fernand Léger (1881-1955) een film in gedachten, waarvoor willekeurige mensen 24 uur per dag met camera’s zouden worden gevolgd. „Een visuele executie, niets ontsnapt aan de camera’s”, vermeldt het draaiboek. „Hun werk, hun stilte, hun liefde; rauw projecteren, geen controle, geen montage.” Waaraan Léger toevoegde, alsof hij de realitysoap De Gouden Kooi al voor ogen had: „Het zal iets verschrikkelijks worden.” In de film van Hin en Schippers staan de bewakingscamera’s die over stadscentra waken model voor Légers hel.

Een eveneens profetisch scenario vormt De Ontijzing van Groenland. Auteur Alfred Döblin (1878-1957) beschrijft daarin hoe op Groenland het ijs met behulp van slapende vulkanen wordt gesmolten en het land vruchtbaar gemaakt. Dat vandaag door de klimaatverandering het ijs op de Noordpool afbrokkelt en je er voor het eerst met een schip omheen kan varen, kon Döblin niet bevroeden.

Prachtig is ook het onderdeel met de Franse monochromist Yves Klein (1928-1962), die een film bedacht over ‘de oorlog tussen lijn en kleur’. Decennialang moest die strijd wachten op visualisatie, tot Hin en Schippers het aandurfden. Ze vertonen bovendien intrigerende fragmenten uit een wel gerealiseerde film. Daarin dirigeert Klein in avondkleding een met verf ingesmeerde vrouw langs maagdelijke doeken.

De film is een ode aan onvervulde dromen, waarvan flarden tevoorschijn worden getoverd. Zoals ook de bizarre geschiedenis van de twee onechte zusters en een schoonheidskoningin, geschreven door Gertrude Stein, de laatste achttien seconden van een dralende man door Antonin Artaud en de als een Ballon Rouge door de hele film dartelende papierprop uit een surrealistisch filmplan van Ramón Goméz de la Serna. Met een door de film geweven making of belichten Hin en Schippers ook hun eigen scenario op vernuftige wijze.

In de volgende drie afleveringen staat steeds één auteur centraal, die een niet verwezenlijkt filmplan koesterde. Anders dan in de introductiefilm, worden in deze afleveringen nabestaanden, biografen en andere betrokkenen geïnterviewd.

De tweede aflevering bevat door Juri Sodomski naar neorealistisch recept verfilmde scenariofragmenten van de Russische schrijver Isaak Babel (1894-1940). Oude Plein 4 uit 1939 gaat over een ingenieur die door de overheid wordt gedwongen een luchtschip te bouwen. Rolf Orthel schetst daar omheen de levensloop van Babel, die kort na het schrijven van het scenario werd opgepakt en vermoord.

Digna Sinke verzamelde voor deel drie van De Onzichtbare Film herinneringen aan de Catalaanse dichter en beeldend kunstenaar Joan Brossa (1919-1998). Ze sprak met bevriende kunstenaars met wie hij een tijdschrift maakte, en met Pere Portabella, regisseur van Brossa’s surrealistische scenario’s. Samen realiseerden ze een angstaanjagende, letterlijk op de huid gefilmde scheerbeurt met een eerst zorgvuldig door de barbier gewet mes. Niet van de grond kwam een film waarin een ballerina, een handschoen en een bos een hoofdrol spelen. Tien jaar na Brossa’s fatale val van een trap is op de Nederlandse televisie te zien hoe een Spaanse regisseur dit scenario alsnog verfilmt.

Ook de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig (1881-1942) had een filmdroom: een liefdesdrama tegen de achtergrond van de door financiële malversaties en menselijke tragedies geteisterde bouw van het Panama-kanaal.

Cherry Duyns reconstrueert met behulp van oude en actuele beelden de geschiedenis van het kanaal en verbeeldt Zweigs fascinatie daarvoor. Maar meer nog is De Panama schets; Stefan Zweig, levensverhaal van een reiziger een biografie in film geworden, beginnend in Salzburg, waar Zweig in zijn Villa Europa de grote schrijvers en componisten van zijn tijd ontving, en eindigend in het Braziliaanse Petrópolis, waar de voor de nazi’s gevluchte schrijver zelfmoord pleegde. In deze indrukwekkende film is te zien hoe het in dit leven en de wereld ondertussen verging.

De Onzichtbare Film, donderdags, Ned 2, 22.50-23.50u. Het Boek (4 sept.), Babel, je moet alles weten (11 sept.), Joan Brossa (18 sept.) en De Panana schets; Stefan Zweig. Levensverhaal van een reiziger (25 sept.).