Film van de dag

Jacob’s Ladder. De films van Adrian Lyne worden meestal getypeerd als slick. MaarJacob’s Ladder is een boeiende psychologische en visueel indrukwekkende film die zich bevindt in het gebied tussen horror- en oorlogsfilm, tussen verleden, heden en toekomst. Vietnamveteraan Jacob Singer (Tim Robbins) werkt als postbeambte in New York en probeert zijn leven weer op te pakken. Hij worstelt met herinneringen aan Vietnam en kampt met trauma’s en schuldgevoelens over de dood van zijn zoon Gabe en zijn scheiding. Flashbacks en hallucinaties tonen dat Jacob elke grip op de realiteit begint te verliezen. De herkomst van zijn angstvisioenen is ambigu: is Jacob het slachtoffer van bovennatuurlijke krachten, van posttraumatische stress of van een samenzwering van het leger die de eenheid waarin hij diende een experimentele drug toediende?(Adrian Lyne, 1990, VS), Canvas, 20.40-22.30u.André Waardenburg