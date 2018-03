Feyenoord straks in Badkuip?

Het nieuwe stadion van Feyenoord komt mogelijk deels in het water te liggen. Boven op het 80.000 zitplaatsen tellende sportcomplex bij het Eiland Van Brienenoord kan een extra ring worden geplaatst, waardoor de capaciteit met 20.000 wordt uitgebreid. Daarmee zou Rotterdam over een accommodatie van olympische allure beschikken en kan de beoogde Nederlandse kandidatuur voor het WK voetbal (2018) en de Olympische Spelen (2028) kracht worden bijgezet.

Dat is een van de drie varianten die het Rotterdamse stadsbestuur gistermiddag heeft gepresenteerd. Een nieuw onderkomen van en voor Feyenoord is de spil in een grootscheepse herinrichting van Rotterdam-Zuid. Het bouwproject, Stadionpark genaamd, ligt in de deelgemeente IJsselmonde, en behelst verder onder meer de bouw van een overdekte schaatsbaan, uitbreiding van het bestaande Topsportcentrum en een herschikking van de amateursporten (voet-, honk- en softbal) op het bestaande jeugdcomplex Varkenoord, pal tegenover de Kuip.

In Nederland is nog niet eerder op zo’n grote schaal gebouwd binnen het bestaande stedelijke gebied, zoals Rotterdam nu voor ogen staat. De stad wil nog voor het einde van dit jaar – en dus vóór het afscheid van burgemeester Ivo Opstelten op 1 januari 2009 – een definitieve keuze maken. Marktpartijen is gevraagd te reageren op de drie gebiedsvisies. Ook bewoners hebben inspraak.

„We willen ons bij zo’n veelomvattend project in dit stadium vooral niet blindstaren op één model”, zegt wethouder Lucas Bolsius (financiën en sport, CDA). Hij benadrukt dat Stadionpark „meer is dan alleen het stadion, want het gaat om het hele plaatje van wonen, werken en recreëren”. Niettemin moet het nieuwe Feyenoordstadion, waarvan de oplevering uiterlijk juni 2017 is voorzien, uitgroeien tot het icoon van het nieuwe gebied. „Zoals het Vogelnest [atletiekstadion, red.] dat is in Peking”, zegt Bolsius, die vorige maand tijdens de Spelen een werkbezoek bracht aan de Chinese hoofdstad.

De ingrijpende facelift van het Rotterdam bezuiden de Nieuwe Maas is een samenwerkingsverband van gemeente, deelgemeente en woningcorporaties, bedoeld om het verloederde stadsdeel (200.000 inwoners) sociaal-economisch te revitaliseren. Sport speelt daarbij een belangrijke, aanjagende rol. Nu is het gebied „een rommelige verzameling van asfalt, spoorlijnen en wegen, waar je niets te zoeken hebt als Feyenoord niet thuis speelt”, zegt wethouder Dominic Schrijer (grotestedenbeleid, PvdA). Hij voorspelt dat, ongeacht de verkozen variant, Rotterdam-Zuid „nooit meer hetzelfde zal zijn”.

Met het grootschalige bouwproject is een investering van enkele miljarden gemoeid. Een nadere financiële uitwerking volgt de komende maanden. Ook zal worden bekeken hoe een atletiekbaan in het stadion kan worden ingepast „zonder het voetbal al te veel in de weg te zitten”, aldus Bolsius.

Vooral de ‘watervariant’ springt in het oog. Het model is geënt op het ‘aangemeerde’ stadion dat architect Winy Maas drie jaar geleden ontwierp: een sportstadion met ondergrondse parkeerruimten als ‘drijvers’. „Het is een soort Japanse schaal met ringen van meerdere ringen: parkeren, flaneren, kantoren, sportaccommodaties en eventueel woningen”, zei medeoprichter van het spraakmakende architectenbureau MVRDV destijds bij de onthulling van zijn ontwerp in een vraaggesprek met deze krant. „Een gebouw dus waar je om meer redenen graag en met het hele gezin naartoe gaat, en niet alleen voor het voetbal.”

Het grootste voordeel van een stadion in het water is voldoende ruimte voor de overige geplande voorzieningen rondom het huidige onderkomen van Feyenoord. Nadeel daarentegen is een mogelijk noodzakelijke aanpassing van het Eiland Van Brienenoord omwille van de rivier.

Wat ontbreekt in de drie gebiedsvisies is een ‘logische’ derde oeververbinding, die de wijk Kralingen verbindt met Zuid. Wel opgenomen is een intercitystation, die het gebied moet ontsluiten.