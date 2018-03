Extra bewijs Puttense moord

Het Openbaar Ministerie heeft nieuw bewijs tegen de verdachte in de Puttense moordzaak, Rodney P. Dat bleek gisteren tijdens een pro-formazitting van de rechtbank in Zutphen, waar zijn voorarrest werd verlengd. P. wordt verdacht van de moord op Christel Ambrosius in januari 1994. Volgens het OM is zijn DNA-materiaal aangetroffen onder de nagels van het slachtoffer. Eerder werd een DNA-overeenkomst gevonden met sperma op haar lichaam. Het OM gaat er nu van uit dat P. Ambrosius heeft omgebracht om verkrachting te verdoezelen. P. ontkent iets met haar dood te maken te hebben. Hij vertelde de politie dat hij in de maanden voor haar dood een geheime seksuele relatie met Ambrosius had. P. zegt de avond voor de dood het laatst seks met haar te hebben gehad en haar daarna niet meer te hebben gezien. Justitie zegt dat het geen aanwijzingen voor een relatie heeft. Voor de moord werden aanvankelijk twee anderen veroordeeld. Zij zijn in 2002 alsnog vrijgesproken. (NRC)