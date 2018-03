EU: in één werkdag overstappen naar ander belbedrijf

Brussel, 3 sept. Overstappen naar een ander telefoonbedrijf met behoud van het nummer moet binnen een enkele werkdag kunnen. Het Europees Parlement steunt een voorstel van EU-commissaris Viviane Reding (Informatietechnologie), zo bleek gisteren bij een debat over telecomvoorstellen. Nu duurt het gemiddeld acht dagen voordat de telecombedrijven een abonnee overzetten met behoud van zijn nummer. ”In Australië kan het in twee uur. In Europa zou het in een dag moeten kunnen”, zei Reding.