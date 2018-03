EU en Rusland zijn tot elkaar veroordeeld

Wie probeert het politieke klimaat in de wereld van de afgelopen dagen in een grafiek uit te drukken, ziet een grafiek met aanzienlijke uitschieters. Pittige kou gevolgd door merkbare opwarming. Dat is althans de indruk na de speciale topconferentie van de Europese Unie over de toestand in de Kaukasus. Niet alleen de meeste Europeanen zijn tevreden over de uitkomst van het overleg, maar ook de meeste Russen – zij het om heel andere redenen.

In Moskou heerst opluchting omdat de dreiging met sancties voorlopig van de baan is. In de EU daarentegen heerst overwegend voldoening omdat het in een ernstige crisis – anders dan vijf jaar geleden in het geval van Irak – gelukt is eensgezind op te treden. Maar eensgezindheid is geen doel op zich. De komende maanden zal blijken of de EU tot een coherent Ruslandbeleid komt en uitwegen uit de crisis weet te vinden.

Doorslaggevend was in Brussel een door EU-voorzitter Frankrijk en de Duitsers geforceerde strategie. Die zou het mogelijk moeten maken om Rusland scherp te bekritiseren zonder de toestand verder op de spits te drijven. De essentiële vraag is of Rusland volhoudt dat het in de oorlog tegen Georgië en daarna juist gehandeld heeft. Zo ja, dan blijft het gevaar van een herhaling bestaan.

Zo’n land kan echter alleen maar een probleemgeval zijn, geen partner. De EU meent dan ook terecht dat zij in haar betrekkingen met Rusland op een tweesprong staat. Tot dusverre is Moskous sterke man Vladimir Poetin voldaan over zijn rol als tijgerdompteur. Aangevoerd door de premier geniet Rusland van de vermeende triomf, het Westen te hebben afgetroefd.

De Russische leiders zullen echter spoedig de vraag onder ogen moeten zien hoe het nu verder moet. Enerzijds heeft het volkenrechtelijk onrechtmatige optreden in Georgië duidelijk gemaakt hoezeer Rusland alleen staat: zelfs zijn bondgenoten wensen de Russische landroof niet goed te keuren. Anderzijds komt allengs de ware prijs van de oorlog aan het licht: investeringen blijven uit, koersen dalen. Bij al zijn gasrijkdom kan Rusland zijn economie niet op eigen kracht moderniseren. Vooral in zijn eigen belang dient Rusland het isolement te mijden.

Europa heeft op zijn beurt Rusland nodig, niet alleen als leverancier van grondstoffen, maar ook als buur waar je staat op kunt maken. Een echt partnerschap blijft het uiteindelijke doel, maar voorlopig zou een constructieve omgang met elkaar al mooi zijn. Veel hangt af van hoe de Russische leiders de uitkomst van de top in Brussel opvatten. Als zij deze uitleggen als resultaat van hun eigen kracht, dan zou dat tragische gevolgen hebben. Zien zij er een handreiking in, dan is er reden tot hoop.

Daniel Brössler was van 2004 tot 2008 correspondent in Rusland voor de Süddeutsche Zeitung.

© Süddeutsche Zeitung