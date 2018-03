En tot zover háár verleden

Met een ontspannen grijns liep Geert Wilders gistermiddag de pers tegemoet. „Dag vrinden”, zei hij tegen de journalisten. Vervolgens kwalificeerde hij de reactie van minister Cramer (Milieu, PvdA) op vragen over haar verleden als ‘drie keer niks’. De minister wist of had moeten weten dat haar handtekening onder een advertentie stond die meer dan twintig jaar geleden steun betuigde aan actieblad Bluf! – en daarmee aan harde acties in de milieubeweging. „En daarom dienen wij een motie van wantrouwen in.”

Het zomerreces van de Tweede Kamer is voorbij en meteen is het raak: een spoeddebat van 2,5 uur over een relletje dat in korte tijd uitgroeide tot een onvervalste Haagse hype. Het begon allemaal met de reactie van Cramer, na het opduiken van die steunadvertentie, die op 21 juni 1986 in de Volkskrant stond. De minister zei zich er niets van te herinneren, wees erop dat haar naam in de advertentie verkeerd was geschreven en distantieerde zich van de publicatie van onrechtmatig verkregen documenten. Dat was voor de VVD en PVV dankbaar materiaal om het vuurtje op te stoken. Het resulteerde gisteren in een debat waarin zelfs de minister-president openlijk twijfelde aan het nut ervan.

„Of haar naam nu met een ‘k’ is geschreven doet er voor ons in het geheel niet toe”, zei Barry Madlener van de PVV. „Er is maar één voorzitter geweest van Milieudefensie en dat is díé mevrouw.” Daarop wees Madlener met gestrekte arm in de richting van de minister van VROM, die naast minister-president Balkenende zat. De PVV steunde gisteren de VVD, toen die het spoeddebat aanvroeg. Daar zijn slechts 30 zetels voor nodig.

VVD-woordvoerder Helma Neppérus zei ontevreden te zijn over het onderzoek dat adviesbureau Ernst & Young de afgelopen dagen deed naar de totstandkoming van de gewraakte advertentie. Door de beperkte tijd was het bureau gekomen met ‘voorlopige bevindingen’. Het spreekt daarin van een „beeld” dat zich „aftekent” van de betrokkenheid van de minister: ze zou geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van haar naam. Volgens Neppérus schiep het rapport alleen maar meer onduidelijkheid. En, zei ze, de VVD maakt zich ook zorgen over de kosten van het onderzoek. Dat zou Cramer „uit eigen zak” moet betalen.

Kees Vendrik (GroenLinks) wees erop dat ook het spoeddebat geld kostte, „as we speak”. Overbodige kosten, zeker als de PVV haar conclusies al heeft getrokken voordat de minister en de premier hebben kunnen reageren, vond hij. Jeroen Dijsselbloem (PvdA) stelde daarom voor om de motie van wantrouwen maar meteen in stemming te brengen. „Dan kunnen we naar huis.”

Minister-president Balkenende benadrukte dat er geen enkele reden was om terug te komen op het antecedentenonderzoek van minister Cramer. „U weet net zo goed als ik dat die dossiers van de AIVD niets zeggen”, interrumpeerde Rita Verdonk. Balkenende wees de leider van Trots op Nederland op de vragen die leven over háár activistische verleden, zonder dat dit indertijd problemen had opgeleverd voor haar benoeming als minister in een vorig kabinet.

Verdonk keek de minister-president onbegrijpend aan.

„Het begint met een k... Kraakbeweging”, zei Balkenende.

Al met al werd er gisteren meer gedebatteerd over het debat dan over de positie van Cramer. Wat Liesbeth Spies (CDA) bracht tot „een verzuchting”. Spies: „Wat had ik graag gewild dat het eerste debat na mijn vakantie nu over aanpak van de klimaatverandering zou gaan. Over de inhoud. ”

Aan het einde van het debat was duidelijk dat voor een overgrote meerderheid in de Kamer de advertentie uit 1986 nu tot het verleden behoort. De motie van wantrouwen werd niet aangenomen. Premier Balkenende zei: „Ik heb ook andere verplichtingen. Ik vraag me werkelijk af wat het spoedeisende karakter van dit debat was. Ik ga met de voorzitter van de Tweede Kamer hierover contact opnemen.” En minister Cramer zelf: „Ik sta voor mijn eigen integriteit en ga nu weer lekker aan de slag met het werk waarvoor ik ben aangesteld.”

Steeds meer politici raken nu ‘verdacht’ Behalve scheidend Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en minister Cramer (Milieu, PvdA) worden nu ook Kamerlid Rita Verdonk en staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) achtervolgd met vragen over het verleden. Vrij Nederland meldt deze week dat Verdonk de wet heeft overtreden met haar deelname aan een blokkade bij de ontruiming van een Nijmeegs krakersbolwerk in 1981. Maandagavond benadrukte Verdonk in het tv-programma Knevel & Van den Brink dat ze, ook in haar activistische periode, binnen de grenzen van de wet heeft geopereerd. Ook Bussemaker vecht tegen een schim uit het verleden. Ze was in de jaren negentig enige tijd penningmeester van een stichting die Buro Jansen & Janssen adviseerde. Dat bureau, opgericht in 1984, verzamelde ‘contra-informatie’ tegen onderzoek van de politie en inlichtingendiensten naar de kraakbeweging en andere activistische groeperingen. De VVD eiste maandag uitleg van premier Balkenende. Een woordvoerder van de premier meldt dat Bussemaker haar nevenfunctie heeft gemeld bij de formatie. Volgens hem „heeft de formateur geoordeeld dat er geen beletsel voor haar beëdiging was.” Eerder verklaarde Balkenende dat hij de ophef over het verleden van Cramer „opgeblazen” vond. Ook de commercie haakt in op de affaires. Gisterochtend plaatste Mercedes-Benz de advertentie hier links in grote dagbladen.