Een op vijf ervaart last op sportveld

Den Haag, 3 sept. Een op de vijf Nederlanders heeft het afgelopen jaar bij het sporten te maken gehad met geweld, bedreiging, diefstal of vandalisme. Verreweg de meesten waren getuige van onwenselijk gedrag; de rest was slachtoffer. Meestal ging het om verbaal geweld (12 procent), gevolgd door lichamelijk geweld (6 procent).Dat staat in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Mulier Instituut dat staatssecretaris Bussemaker (Sport, PvdA) vandaag in ontvangst nam.