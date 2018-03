Een on-Hollandse transfer

In één klap slaat Ben Verwaayen twee argumenten dood in de discussie over topsalarissen in het Nederlandse bedrijfsleven. De 56-jarige Nederlander wordt topman van het Frans-Amerikaanse telecomnetwerkbedrijf Alcatel-Lucent.

Deskundigen beweren vaak dat in het buitenland, met name in de Angelsaksische zakenwereld, door topbestuurders veel meer wordt verdiend dan in het bescheiden Nederland. Het toekomstige salaris van Verwaayen is met 3 miljoen euro weliswaar fors maar is beslist concurrerend. Vorig jaar verdienden zeker zeven bestuursvoorzitters van Nederlandse AEX-fondsen meer dan dat. En dan ziet Verwaayen, anders dan zij, ook nog eens af van een vertrekpremie.

Goeie kans trouwens dat Verwaayen bij zijn nieuwe werkgever toch veel welvarender wordt dan veel Nederlandse collega’s. Eind jaren negentig was hij al eens tweede man bij Lucent. Daar verdiende hij vele tientallen miljoenen dollars aan toen snel in waarde groeiende aandelen. Bij Alcatel-Lucent krijgt hij nu ook een stevig aandelenoptiepakket.

Verwaayen gokt er op zijn Amerikaans op dat hij het concern redt en daar flink voor beloond zal worden. Hij heeft de ervaring bedrijven in mineur er boven op te helpen. De beurswaarde van het concern is sinds de fusie tussen het Franse en Amerikaanse bedrijf ruim gehalveerd.

Ook het geijkte pleidooi voor de opwaartse ontwikkeling van beloningen voor Nederlandse topmanagers gaat mank. „Anders vertrekken onze toptalenten naar het buitenland”, heet het vaak. Verwaayen vertrekt niet naar het buitenland. Hij zat er al. Vanaf 2002 tot dit voorjaar was hij bestuursvoorzitter van telefoonmaatschappij British Telecom in Londen. Nu verhuist hij naar Parijs.

Sinds zijn eerste aanstelling bij Lucent in 1997 geldt Verwaayen als hét voorbeeld van de getalenteerde Nederlandse topmanager die voor het vaderlandse bedrijfsleven niet te behouden is. Het moet voor predikers van dat standpunt wel wat wrang zijn dat ruim tien jaar na dato Verwaayen nog steeds dat ene voorbeeld vormt.

Natuurlijk, er zijn wel meer Hollandse hoogvliegers in het buitenland, maar van bruut wegkopen zoals in de voetbalwereld is weinig sprake. Nederlandse topbenoemingen in den vreemde betreft vaker managers die hier zijn uitgerangeerd of hun klusje hebben geklaard.

Marc Bolland werd hoogste baas bij de Britse supermarktketen Morrissons, toen hij dat bij Heineken niet werd. En Jean-Marc Huet werd de financiële man bij de Amerikaanse farmagigant Bristol-Myers Squibb, nadat zijn vorige werkgever Numico voor miljarden was verkocht.

Philip de Witt Wijnen