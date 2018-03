Een mooi geheel, maar waar kennen we het toch van?

cd van de week

Friendly Fires

V2 ***

De muziek van Friendly Fires is minder ernstig dan de groepsnaam doet vermoeden. Op hun titelloze debuut-cd combineert het Britse trio een straf ritme met instrumentaties van allerlei herkomst, met opgewonden dancepop als resultaat. De licht overspannen zang van Ed Macfarlane wordt omgeven door suizende gitaarpartijen en door het geluidsbeeld vliegende echo’s, percussie en sirenes.

Deze muziek is bedoeld voor zowel het podium als de dansvloer: dankzij al die effecten hoef je maar te luisteren naar liedjes als Lovesick en Paris en je ziet het stroboscoopgeknipper er vanzelf bij. Zo past Friendly Fires in dezelfde categorie als bijvoorbeeld Hot Chip en Infadels: meerdere soorten publiek worden bediend. Wat niet wil zeggen dat Friendly Fires op twee gedachten hinkt.

Integendeel, ze maken een organisch klinkend geheel van livedrums, gitaar en elektronica. Nadeel is dat sommige melodieën niet erg origineel lijken (In the hospital doet denken aan Talking Heads) en wordt er soms erg nadrukkelijk opgehitst: zoals de break met politiefluitjes, aan het eind van Jump in the pool.

Hoe het live werkt is te zien in november.

Deze cd is in z’n geheel te beluisteren op nrcnext.nl/muziekFriendly Fires treedt op: 25/11 Tivoli, Utrecht.