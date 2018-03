Een kerncentrale is niet te verzekeren

Als u huis en haard wilt verzekeren tegen brand of storm dan sluit u een verzekering. Maar verzekeren tegen een kernramp is niet mogelijk. Schadepolissen sluiten risico van kernongevallen altijd uit – de risico’s van kernenergie zijn domweg te groot om burgers individueel te verzekeren tegen de gevolgen van een kernongeluk. Daarom is deze verzekering geregeld via internationale verdragen waarin staten de risico’s onderling delen. Deze verdragen zijn een voorwaarde voor burgers om de voordelen van kernenergie te plukken.

Maar het omgekeerde geldt ook: kernenergie kan niet bestaan zonder deze verdragen en de daarmee samenhangende kosten. De exploitatie van kernenergie is alleen mogelijk als deze wordt gevrijwaard van mogelijk gigantische schadeclaims op basis van de unieke risico’s die ze introduceert.

Voor Nederland vormen de verdragen van Parijs (1960) en het aanvullend verdrag van Brussel (1963) de basis van de nationale aansprakelijkheidsregeling (de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen WAKO). Het uitgangspunt van de verdragen is dat de exploitant aansprakelijk is voor alle schade van een nucleair ongeluk (dus ook die wordt aangericht op grondgebied van andere staten), ongeacht of hij daar zelf schuld aan heeft of niet. De exploitant dient zich tegen deze aansprakelijkheid maximaal te verzekeren via de particuliere markt. Voor de risico’s die boven deze dekking uitgaan neemt de staat de dekking op zich.

Het verdrag van Brussel regelt de verzekering via een schijventarief. Exploitant en staat zijn samen verantwoordelijk voor de eerste en tweede schijf van de dekking. Dat houdt in dat de staat het aansprakelijkheidsbedrag dat de exploitant kan verzekeren aanvult tot een door het verdrag bepaald minimumbedrag. Daarbovenop fourneren de verdragspartners samen een bedrag (derde schijf) volgens een bepaalde verdeelsleutel.

Sinds het van kracht worden zijn deze verdragen stap voor stap herzien; het laatste herzieningsprotocol dateert van 2004. Deze aanpassingen vinden plaats wegens opgedane praktijkervaring (zoals Tsjernobyl), veranderende opvattingen over preventie en afwenteling van risico’s op mens en milieu, en wegens financieel-economische ontwikkelingen (inflatie).

De belangrijkste trends zijn te halen uit de herzieningsprotocollen van de genoemde verdragen en uit de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de WAKO. Zo zien we uitbreiding van de werkingssfeer (niet alleen schade aan personen maar ook aan het milieu), van de verjaringstermijn (van 10 naar 30 jaar) en de daarmee samenhangende verhogingen van de aansprakelijkheidsbedragen.

In het nieuwste voorstel tot wijziging van de WAKO (juli 2007) is het schadebedrag waarvoor de exploitant van een kerncentrale zich maximaal moet verzekeren opgehoogd van 340 miljoen tot 750 miljoen euro (was ooit 200 miljoen gulden in 1991). Dit is het maximale bedrag dat via de verzekeringsmarkt te dekken is. Het bedrag van de schade die boven deze 750 miljoen uitgaat (en waarvoor de staat zich aansprakelijk stelt) is verhoogd naar 3,2 miljard euro per kerncentrale. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het ministerie van Financiën een reservering van ruim 14 miljard euro op de balans heeft staan voor de zeven installaties die onder WAKO vallen.

In de Memorie wordt hierbij opgemerkt „dat hiermee uitdrukkelijk niet bedoeld is de indruk te wekken dat met het gekozen bedrag [3,2 miljard per installatie, JJ] alle financiële gevolgen van een ernstig kernongeval kunnen worden vergoed. Een dergelijke schade zal immers vele malen groter kunnen zijn.”

De strekking van de laatste opmerking wordt ondersteund door de Amerikaanse CRAC-2 Study uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission, die de kosten van een ernstig reactorongeluk in 1982 reeds schatte op ruim 300 miljard dollar. Dat bleek inderdaad een vooruitziende calculatie: de totale kosten van het Tsjernobyl-ongeval worden thans geschat op 358 miljard dollar.

Desondanks zullen de verhoogde aansprakelijkheidsbedragen nu al – laat staan bij een aanzienlijke uitbreiding van kernenergie – een zwaar beroep doen op de kapitaalmarkt. De managing director van de nucleaire verzekeraars (Nuclear Risk Insurers Ltd.) heeft hierover in 2006 de noodklok geluid in Nuclear Law Bulletin.

De conclusie kan niet anders zijn dat het maken van stroom uit radionucliden risico’s met zich meebrengt die tot sterk stijgende verzekeringskosten leiden zowel voor de exploitant als voor de staat, dat wil zeggen de burger. En dan hebben we het nog niet eens gehad over verdere externe kosten zoals het opstellen van rampenplannen, het oefenen, evalueren en bijstellen daarvan, bescherming van centrales en transporten tegen aanslagen enzovoort. Dit soort kosten gaat temeer klemmen nu de energievoorziening verder is geprivatiseerd. De manier waarop de aansprakelijkheid thans is geregeld – de staat dekt het grootste deel – impliceert overheidssteun aan kernenergie, die in strijd is met het idee van marktconforme kosten van de energievoorziening en eerlijke concurrentie.

De vraag is hoe de aansprakelijkheid van nieuwe kerncentrales geregeld gaat worden. Als het risico van deze centrales nul is zoals de voorstanders claimen, gaan we dan uit de internationale verdragen stappen en laten we de Nederlanders onverzekerd?

Jaap Jelsma is klimaatanalist en publicist. Eerder werkte hij bij de Universiteit Twente en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).